Hangi renk güneş gözlüğü? Araba kullanırken yeşil ya da kahverengi

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Yabaş Kızıloğlu piyasada farklı renklerde bulunan güneş gözlüklerinin estetik görüntünün yanı sıra hangi ortamlarda kullanılacağını da belirlediğini söyledi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Kızıloğlu, sahte güneş gözlüklerinden uzak durulması ve gözlükte CE kalite belgesi ile ışınları yüzde 100 bloke ettiğini gösteren ‘UV 400’ ibaresinin aranması gerektiğini belirterek “Cam renginin UV korumasıyla ilişkisi yoktur. Güneş gözlüğünün nerede kullanılacağına göre çeşitli renkler tercih edilebilir. Araba kullananlarda daha çok gri, yeşil veya kahverengi öneriyoruz. Trafik ışıklarında bozulma ve renk değişikliği olmadan görmemizi sağlıyor. Kayak yapanlar için ise mavi ışığı iyi süzen amber rengi tercih edilebilir. Siyah cam daha fazla korumaz. Eğer siyah camlı sahte bir güneş gözlüğü takıyorsanız, siyah renk göz bebeklerinin büyümesine sebep olabileceğinden zararlı ışınların göze daha fazla girmesine sebep olur” dedi.