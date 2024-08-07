Her şey küçük bir kızarıklıkla başladı, kafası balon gibi şişti! ‘Kız arkadaşım bana bakamıyordu’

İngiltere’de yaşayan 27 yaşındaki Ryan Bringgs, deri testi yapmadan saçlarını boyadı. Çok kısa bir sürü sonra önce cildi kızardı, kafası dev bir balon gibi şişti. Ryan, “Çizgi film karakteri Megamind'a benzedim” diyerek başına gelenleri farkındalık oluşturmak adına detaylarıyla anlatıp herkesi uyardı.

Annesinin kendisine aldığı saç boyasını kullanan Ryan Bringgs, hayatının kabusunu yaşadı. Boyayı deri testi yapmadan kullanan Ryan, şişen kafası yüzünden kendini tanıyamaz hale geldi.

SAÇ BOYASI ALERJİK REAKSİYONA NEDEN OLDU

Saç boyası nedeniyle alerjik reaksiyon geçiren Ryan, şişen kafasının kötüleştiğini ve kız arkadaşının ona bakamadığını söyledi. Şoke edici fotoğraflar, genç adamın saç boyasına verdiği tepkiyi, hafif bir kızarıklıktan şişmeye nasıl ilerlediğini gözler önüne seriyor.

KENDİNİ GÖRÜNCE DEHŞETE KAPILDI

Başına gelenlerden sonra talihsiz adam hastanenin yolunu tuttu. Yaşadıklarını anlatan Ryan boyayı uyguladıktan sonra bir yanma hissi duyduğunu, ancak bunun normal olduğunu varsaydığını ve daha sonra uyumaya gittiğini belirtti. Birkaç saat sonra uyandığında ise saç çizgisinin etrafında pullu bir döküntü oluştuğunu fark etti. Talihsiz reaksiyonun en kötüsü olduğunu varsayan adam, normal şekilde işe gitti.

Ancak gün boyunca kafasının genişlemeye başladığını ve inanılmaz derecede kaşıntılı bir 'balon kafa' ile karşı karşıya geldiğini görünce dehşete kapıldı. İş arkadaşları tarafından eve gönderildikten sonra hastaneye gitti. Sağlık görevlileri, reaksiyonun daha da kötüleşmesi halinde ertesi gün tekrar gelmesini söyledi.

Ne yazık ki şişlik devam etti, reaksiyon yüzüne yayıldı ve gözlerinden birini açamayacak kadar şekil bozukluğuna neden oldu. Ryan daha sonra tekrar hastaneye gitti.

“KOCAMAN BİR BALON KAFAM VARDI”

Doktorlara yaşadığı çileyi vurgulayan genç adam, “Gerçekten bir test yapmalıydım ama bunu yapmak zorunda olduğumu bilmiyordum. Boyayı uyguladım ve biraz yandı normal olduğunu düşündüm. Açıkçası öyle değilmiş. Ertesi gün küçük bir kızarıklıkla uyandım. O kadar kötü değildi ama gün boyunca kafam genişlemeye başladı” dedi.

Kendisini tanıyamadığını söyleyen Ryan, “Korkunçtu. Çok büyüktü. Çizgi film karakteri Megamind'a benziyordum. Kız arkadaşım şaşkına döndü, bana bakamadı çünkü bana benzemiyordum, kocaman bir balon kafam vardı” ifadelerini kullandı.

TEDAVİ YAPILDI, SAĞLIĞINA KAVUŞTU

İkinci kez hastaneye gittikten sonra 13 saat boyunca doktorlar tarafından izlenen Ryan, taburcu edilmeden önce şişliğin inmesi beklendi. Doktorlar, inanılmaz şişliği kontrol altına almak için ona bir dizi ilaç verdi. Yapılan tedavinin ardından sonunda sağlığına kavuştu.

HERKESİ UYARIYOR

Boyayı uygulamadan önce test yapmadığı için pişmanlığını dile getiren Ryan, “Her zaman yama testi yapın. Daha kötüsü de olabilirdi, boynuma kadar iniyordu. Şimdi bittiği için mutluyum ama kesinlikle yama testi yapın, yüzde bir milyon” diyerek herkesi uyardı.