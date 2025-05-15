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İzmir'de kadının karnından 15 kilo kist çıkarıldı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İzmir&#039;de kadının karnından 15 kilo kist çıkarıldı!
Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de 55 yaşındaki kadın hastanın karın boşluğundan 15 kilogramlık yumurtalık kisti çıkartıldı. Operasyonu gerçekleştiren doktor, "Bu büyüklükte bir kitlenin patlatılmadan çıkarılması hem teknik hem de hasta güvenliği açısından kritik önem taşıyor" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden (DEÜ) yapılan açıklamaya göre, DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi'ne başvuran 55 yaşındaki kadın hastanın karın boşluğunda 15 kilogram ağırlığında yumurtalık kisti tespit edildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Güney başkanlığındaki ekip operasyonla kisti patlatmadan çıkarttı.

İzmir'de kadının karnından 15 kilo kist çıkarıldı! - 1. Resim
Prof. Dr. Mehmet Güney 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güney, bu büyüklükteki bir kitlenin patlatılmadan çıkarılmasının hem teknik hem de hasta güvenliği açısından kritik önem taşıdığını belirterek, operasyonun ardından hastanın genel durumunun iyi olduğunu bildirdi.

"HIZLI BÜYÜYEN KİSTLER MUTLAKA DEĞERLENDİRİLMELİ"

Bu tür kitlelerin karın içi basıncını artırarak hastanın hayat kalitesini düşürebildiğini anlatan Güney, "Yumurtalık kistleri kadınlarda sık görülen, genellikle iyi huylu oluşumlardır. Ancak bazı kistler zamanla büyüyerek karın içinde baskı oluşturabilir, ağrıya neden olabilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle menopoz sonrası dönemde ortaya çıkan veya hızlı büyüme gösteren kistlerin mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Karın şişliği, adet düzensizliği, kasık ağrısı gibi şikayetleri olan kadınların gecikmeden bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurması büyük önem taşır" bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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