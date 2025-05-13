İzmir’de ilginç olay! Polise 'Beni döv' diye yalvardı
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İzmir'in Çeşme ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen bir sürücü, çevirme noktasındaki polise 'Beni döv' diye yalvardı. Polisler alkollü sürücüyü sakinleştirirken zor anlar yaşadı, o anlar anbean kaydedildi.
İlginç olay, dün gece saatlerinde Çeşme'de meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen bir sürücü, polis kontrol noktasında durduruldu. Araçtan inen sürücü bu esnada bir trafik polisinin üzerine yürüdü.
'BENİ DÖV' DİYE YALVARDI
Alkollü sürücü polise, "Beni döv. Herkesin içinde beni döv" derken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Polislerin sakin tavırlarla alkollü sürücüyü yatıştırmaya çalıştırdı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı