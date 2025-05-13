İzmir’de ilginç olay! Polise 'Beni döv' diye yalvardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Mayıs 2025 13:41 - Güncelleme: 13 Mayıs 2025 13:57 - Güncelleme:

İzmir'in Çeşme ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen bir sürücü, çevirme noktasındaki polise 'Beni döv' diye yalvardı. Polisler alkollü sürücüyü sakinleştirirken zor anlar yaşadı, o anlar anbean kaydedildi.

İlginç olay, dün gece saatlerinde Çeşme'de meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen bir sürücü, polis kontrol noktasında durduruldu. Araçtan inen sürücü bu esnada bir trafik polisinin üzerine yürüdü. 'BENİ DÖV' DİYE YALVARDI Alkollü sürücü polise, "Beni döv. Herkesin içinde beni döv" derken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Polislerin sakin tavırlarla alkollü sürücüyü yatıştırmaya çalıştırdı. İlgili Haber Konuşma bozukluğu olan adamın film gibi hikayesi: Şarkısı milyonlar dinlendi

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı