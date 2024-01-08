JN.1 için kötü haber, gittikçe yayılıyor! Virüs ABD’nin yarısını esir aldı, İspanya’da hastalar yerde yatıyor

8 Ocak 2024 12:44 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 12:45

Omicron’un alt varyantı JN.1, dünya çapında etkisini göstermeye ve yayılmaya devam ediyor. Varyant, şimdiye kadar 41 ülkede tespit edildi. Yapılan açıklamalarda, ABD'deki vakaların yüzde 44'ünden fazlasının da JN.1 varyantı olduğu bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ‘JN.1'i, hızla yayılması nedeniyle ‘dikkate alınması gereken varyant’ kategorisine aldı. DSÖ, henüz endişelenecek bir durum olmadığını vurguluyor ancak uzmanlar bu yeni varyantın oyunun kurallarını değiştirecek nitelikte olduğunu vurguluyor.

Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Merkezi'nden Dr. Michael Osterholm, JN.1 varyantının genetik olarak farklı olduğunu ve 30'dan fazla ek mutasyona olduğunu belirtiyor. Kanada Guelph Üniversitesi'nden profesör Ryan Gregory ise yüksek düzeyde mutasyona uğramış varyantın "yeni bir çağ" açtığını söylüyor.

ABD’DE MASKELER GERİ DÖNDÜ

Öte yandan JN.1, grip ve RSV gibi solunum yolu hastalıklarının artmasına da neden oldu. ABD'de hastaneye yatışlar bildirilirken, çeşitli eyaletlerde maske zorunluluğu yeniden getirildi.

Covid, grip ve RSV’deki ani artış yetkilileri alarma geçirirken Illinois, Massachusetts, New York, Kaliforniya gibi büyük eyaletler bazı eyaletlerde maske zorunluğuna geri döndü.

CDC verilerine göre, 23 Aralık 2023'te sona eren haftada ABD'de 29.095 covid bağlantılı hastaneye yatış bildirildi. Bu durum, önceki haftaya göre %16,7 artış anlamını taşıyor. Aynı dönemde 10.923 RSV vakası görüldü ve grip vakalarında %6,1 artış kaydedildi.

İSPANYA'DA DURUM VAHİM

İspanya'da da koronirüs ve grip salgınında durum vahim. Bazı tatil bölgelerinde pandemi kurallarına geri dönüldü. Yerel medyada yer alan haberlerde ise hastanelerin ve sağlık merkezlerinin dolduğu aktarıldı. Hastaların koridorlarda yattığı veya tedavi için saatlerce beklediği bildirildi.

İspanyol hükümeti zorunlu maske zorunluluğu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak uzmanlar virüslerin yayılımını durdurmak için hastanelerde ve tıp merkezlerinde zorunlu maske takılması gerektiği çağrısı yapıyor.

DSÖ’DEN ÖNLEM İÇİN TAVSİYELER

Enfeksiyonları ve ciddi hastalıkları önlemek için DSÖ şu tavsiyelerde bulunuyor:

Kalabalık ve kapalı alanlarda maske takın.

Öksürdüğünüzde ve hapşırdığınızda ağzınızı kapatın.

Ellerinizi düzenli olarak temizleyin.

Özellikle riskli kategorideyseniz, güncel Covid ve grip aşılarını yaptırın.

Covid belirtileriniz varsa test yaptırın.