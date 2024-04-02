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Haberler > Sağlık > Kanser hastalarının kalbi tehlikede! Kemoterapi ilaçlarının yan etkisi...

Kanser hastalarının kalbi tehlikede! Kemoterapi ilaçlarının yan etkisi...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kanser hastalarının kalbi tehlikede! Kemoterapi ilaçlarının yan etkisi...

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Onkolojik tedavilerde kullanılan kemoterapi ilaçları; kalp yetmezliği, kalp damar tıkanıklığı, kalp krizi, hipertansiyon, aritmiler ve kalp zarı iltihabı gibi yan etkilere yol açabiliyor. 

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Kanser tedavisi gören hastaların yüzde 20’sinde kalp problemlerinin ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Medicana Ataköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Güngören, onkoloji hastalarında kalp kontrollerinin önemli olduğunu söyledi. Kalple ilgili yan etkiler, kemoterapi alındığı dönemde saatler içerisinde görülebileceği gibi, kemoterapi sonrası haftalar veya aylar içinde de ortaya çıkabileceğine işaret eden Doç. Dr. Güngören “Kanser tedavisi sırasında en sık gelişen yan etki kalp yetmezliğidir. Kemoterapi ilaçlarına bağlı gelişen kalp yetmezliği çoğunlukla ciddi seviyede olmasa da bazen kemoterapiye ara vermeyi gerektirecek seviyede ciddiyet gösterebiliyor. Hastada ciddi kalp yetmezliği geliştiyse kemoterapiye ara verilebilir veya doz azaltılarak devam edilebiliyor. Kalp yetmezliği için ilaç tedavisine başlanırken, tedavi sonrası kardiyoloji ve onkoloji uzmanlarının ortak kararı ile kemoterapiye devam edilebiliyor” dedi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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