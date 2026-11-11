Şanghay Jiao Tong Üniversitesi öncülüğündeki araştırma ekibi, kanserin başka organlara yayılmasına neden olabilen tümör hücrelerini kandan temizlemeyi amaçlayan yeni bir filtre geliştirdi. 'Kara Delik' adı verilen cihaz, ameliyat sonrasında kan dolaşımında kalan kanser hücrelerini yakalamayı hedefliyor. Laboratuvar ve fare deneylerinde dikkat çeken sonuçlar elde edilirken, sistemin insanlar üzerinde kullanılabilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.

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Şanghay Jiao Tong Üniversitesi öncülüğündeki ekip, tümörden koparak kana karışan hücreleri hedefleyen bir filtre geliştirdi. Bu hücrelerin bir bölümü kan dolaşımı yoluyla başka organlara ulaşıp yeni tümörler oluşturabiliyor. Araştırmacılar, “Kara Delik” adını verdikleri sistemle ameliyat sonrasında kanda kalan tümör hücrelerinin sayısını azaltmayı amaçlıyor. Çalışma, 2 Kasım’da Microsystems & Nanoengineering dergisinde yayımlandı.

Kanser tedavisinde ezber bozan cihaz! Kanda kalan tümör hücrelerini tek tek yakalıyor: Kara Delik umut olacak "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

FİLTRE, HÜCRE YÜZEYİNDEKİ BİR PROTEİNİ HEDEFLİYOR

Diyalizdeki kan dolaşımına benzer bir düzenek kullanan cihaz, kanı vücut dışındaki küçük bir hazneden geçirip dolaşıma geri veriyor. Haznenin yüzeyindeki antikorlar, EpCAM adlı proteini taşıyan tümör hücrelerine bağlanıyor. Ekip, laboratuvarda meme kanseri hücrelerinin yanı sıra bu proteini taşıyan akciğer ve prostat kanseri hücrelerini de yakalayabildi.

Yakalama oranı deney koşullarına göre değişti. Düşük akış hızında, laboratuvar sıvısına eklenen meme kanseri hücrelerinin yüzde 99’dan fazlası haznede tutuldu. Tümör hücrelerinin tam kan örneğine eklendiği ayrı deneyde ise cihaz bir saat sonunda hücrelerin yüzde 82’sini yakaladı.

Kanser tedavisinde ezber bozan cihaz! Kanda kalan tümör hücrelerini tek tek yakalıyor: 'Kara Delik' umut olacak "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

KEMOTERAPİYLE BİRLİKTE UYGULANDIĞINDA ORAN DAHA YÜKSEK

Araştırmacılar, tümörleri ameliyatla alınan fareleri dört gruba ayırdı. Gruplardan biri ek tedavi almadı. Diğerlerine paklitaksel kemoterapisi, tek seans filtre uygulaması veya iki yöntem birlikte verildi. 28. günde, iki yöntemin birlikte uygulandığı farelerin yüzde 50’si hayattaydı. Bu oran, yalnızca kemoterapi veya yalnızca filtre uygulanan gruplarda yüzde 20 oldu. Birlikte uygulama yapılan grupta tümörün tekrarlaması daha geç gözlendi ve akciğerlerdeki metastaz yükü daha düşük bulundu.

İNSANLARDA DENENMESİ İÇİN KAPASİTENİN ARTIRILMASI GEREKİYOR

Çalışmanın sonuçları laboratuvar ve fare deneylerine dayanıyor. İnsanlarda kullanımın değerlendirilebilmesi için cihazın daha büyük kan hacimlerini işleyebilmesi ve tekrarlanan seanslardaki güvenliğinin ölçülmesi gerekiyor. Araştırma ekibi, bir sonraki aşamada sistemi sıçanlar üzerinde incelemeyi ve farklı tümör türlerinde nasıl çalıştığını değerlendirmeyi planlıyor.

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