Kanser ve kalpten ölüm riskini yüzde 21 azaltıyor... Her gün ilaç niyetine mutlaka 3 kaşık zeytinyağı

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mayıs 2024 02:46 - Güncelleme: 21 Mayıs 2024 02:52 - Güncelleme:

Zeytinyağı, Kalp Sağlığı, Kanser, Haber

Sağlık Haberleri / Türkiye Gazetesi

İtalya'da yapılan bir araştırma zeytinyağı tüketiminin önemini bir kez daha ortaya koydu. Araştırmaya göre her gün ilaç niyetine 3 yemek kaşığı zeytinyağı tüketenlerin kanser, kalp hastalıkları ve diğer nedenlerle ölüm riski yüzde 21'den fazla azalıyor.