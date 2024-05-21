Kanser ve kalpten ölüm riskini yüzde 21 azaltıyor... Her gün ilaç niyetine mutlaka 3 kaşık zeytinyağı
Sağlık Haberleri / Türkiye Gazetesi
İtalya'da yapılan bir araştırma zeytinyağı tüketiminin önemini bir kez daha ortaya koydu. Araştırmaya göre her gün ilaç niyetine 3 yemek kaşığı zeytinyağı tüketenlerin kanser, kalp hastalıkları ve diğer nedenlerle ölüm riski yüzde 21'den fazla azalıyor.
ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - İtalya’da gerçekleştirilen Moli-sani araştırması, yüksek miktarda zeytinyağı tüketiminin kanser, kalp hastalıkları ve diğer nedenlerle ölüm riskini %21,2 ve %13,7 oranında azalttığını ortaya koydu.
Araştırma, günlük olarak üç yemek kaşığından fazla zeytinyağı tüketen kişilerin ölüm riskinin, daha az tüketenlere göre belirgin şekilde düşük olduğunu gösterdi.
Zeytinyağının, iltihabı azaltma, metabolizmayı düzenleme ve kardiyovasküler sağlığı destekleme gibi biyolojik mekanizmalarla bu etkiyi sağladığı belirlendi.
Araştırma, zeytinyağının bağımsız bir sağlık destekleyici olarak da önemini vurguluyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi