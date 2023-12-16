Kanserde 10 ölümden 7’si az gelişmiş ülkelerde

16 Aralık 2023 02:57 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 02:58

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - 15. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özyiğit, 2040 yılında ise ülkemizde her yıl 400 bin yeni kişiye kanser teşhisi konmasının beklendiğini söyledi. Günümüzde birçok kanser türünde başarılı tedavilerle bazı kanserlerin kronik hâle geldiğini belirten Prof. Dr. Özyiğit “Dahası birçok kanseri önlemek de mümkündür. Yani çözümün önemli bir kısmı aslında gözümüzün önündedir. Kanser ölümleri ülkelerin ekonomik ve bilimsel gelişmişlik düzeyi ile çok yakından ilişkilidir. Bu açıdan bakıldığında kanser ölümlerinin yüzde 70’i düşük ve orta gelir seviyeli ülkelerde gözlenmektedir. Kanser tedavisi pahalıdır, üst düzey teknoloji gerektirir. Bu nedenle bilimsel olarak gelişmiş ve ekonomik açıdan refah düzeyi yüksek ülkelerde birçok kanser türünde kanser kontrol programları başta olmak üzere, güncel cerrahi, modern radyoterapi teknikleri ve sistemik tedavilerle tam şifa mümkündür” dedi.