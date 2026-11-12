Halk sağlığını tehdit eden ve sektörde adil rekabeti baltalayan kaçak dental implantlara karşı düğmeye basıldı. İMPLANTDER öncülüğünde Ankara’da toplanan dev zirvede, Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen sektör temsilcileri, gri alanların tamamen kapatılması için ortak irade beyanında bulundu.

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Dental implant sektörünün geleceğini masaya yatırmak üzere düzenlenen "Dental İmplant Ürün Güvenliği, İthalat ve Piyasa Denetimi Çalıştayı", kamu ve özel sektörü tek çatı altında buluşturdu. Çalıştayda konuşan Dental İmplant Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMPLANTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Akyüz, temel amaçlarının Türkiye’de bir hastaya uygulanan her implantın yüzde 100 güvenli, kayıtlı ve izlenebilir olmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Kanunsuz implant girişine kırmızı kart: “Kaçak dişler” gümrükte yakalanıyor

HAVALİMANLARI VE FUARLARDA KAÇAK OPERASYONU

Kaçak ve güvensiz ürünlerle mücadelede sahadaki kararlılığı dikkat çeken verilerle aktaran Akyüz, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile yürütülen koordineli çalışmaların meyvelerini verdiğini belirtti. Havalimanlarında düzenlenen eğitim ve denetimler sayesinde yüklü miktarda kaçak dental implantın ele geçirildiğini kaydeden Akyüz, fuar alanlarında da kayıt dışı ürün dolaşımına karşı sert adımlar atıldığını ifade etti.

Kanunsuz implant girişine kırmızı kart: “Kaçak dişler” gümrükte yakalanıyor

"BÜROKRASİ DEĞİL, UYUMLU SİSTEM İSTİYORUZ"

Tüm çabalara rağmen gri alanlar üzerinden haksız rekabet yürüten yapıların mevcudiyetine dikkat çeken İMPLANTDER Başkanı, "Biz ithalata karşı değiliz; haksız rekabete, güvensiz ve kayıtsız ürünlere karşıyız. Yerli üreticimizi korurken mevzuata uygun ithalatçımızın da yanındayız. Sağlık ve Ticaret bakanlıklarımızın sistemlerinin birbiriyle entegre çalıştığı, verilerin paylaşıldığı ve denetimlerin eş güdümlü yapıldığı bir yapı şart. Bürokrasi değil, mevcut sistemlerin uyumuyla bu gri alanları tamamen kapatabiliriz" dedi.

Kanunsuz implant girişine kırmızı kart: “Kaçak dişler” gümrükte yakalanıyor

HEDEF DÜNYADA İLK 10 EŞİĞİNİ AŞMAK

Türk implant sanayisinin son 10-13 yılda birkaç üreticiden 30 üreticiye ulaştığını ve ihracatta büyük bir sıçrama yakaladığını hatırlatan Akyüz, hedeflerinin yerli ve milli üretimin gücüyle Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasına sokmak olduğunu söyledi. Sektör temsilcileri, güvenli ürün ve adil rekabet ortamının sağlanması halinde Türk markalarının dünya pazarındaki payının hızla artacağı görüşünde birleşti.

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