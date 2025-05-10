Karbonatlı su zayıflamaya yardımcı olabilir mi? Çok popüler oldu

Karbonatlı su, sağlıklı hayat tarzını benimseyen bireyler arasında oldukça popüler hâle geldi. Peki, karbonatlı suyun gerçekten kilo vermeye yardımcı olabileceği iddiası bilimsel olarak ne kadar doğru?

ZİYNETİ KOCABIYIK - Geçmişte yapılan bazı çalışmalar, karbonatlı suyun mideyi doldurarak tokluk hissi oluşturabileceğini ve böylece yemek yeme isteğini azaltabileceğini göstermiştir.

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Çalışmalarda karbonatlı suyun iştah azaltıcı, mide hareketlerini hızlandırıcı ve kan şekeri düşürücü etkileri olduğu rapor edilmiştir. Ancak bu etkilerin mekanizmaları tam olarak bilinmemektedir. Yapılan bir araştırma, karbonatlı suyun kırmızı kan hücrelerinde glikoz tüketimini artırarak kilo kaybına destek olabileceğini göstermektedir.