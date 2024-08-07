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Haberler > Sağlık > “Karnım ağrıyor” diye geldi, doktorları bile şoke etti! Özellikle genç kızlarda görülüyor

“Karnım ağrıyor” diye geldi, doktorları bile şoke etti! Özellikle genç kızlarda görülüyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
“Karnım ağrıyor” diye geldi, doktorları bile şoke etti! Özellikle genç kızlarda görülüyor

Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta yaşayan 12 yaşındaki genç kızın karın bölgesinde kavun büyüklüğünde kist tespit edildi. Yapılan operasyonla devasa kist başarılı bir şekilde çıkarıldı. Operasyon hakkında bilgi veren doktor Mahmut Aluç, bu durumun ergenlik çağında sık görüldüğünün altını çizdi.

Sivas'ta yaşayan 12 yaşındaki N.B. şiddetli karın ağrıları ve düzensiz adet kanamaları şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan detaylı tetkikler sonucunda genç kızın karın bölgesinde yaklaşık 25 santimetre çapında adeta kavun büyüklüğünde bir kist olduğu tespit edildi. 

DEVASA KİST ÇIKARILDI

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Aluç tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, genç kızın sol yumurtalığında bulunan ve karaciğere kadar uzanan devasa kist içerisindeki 1.6 litre su boşaltılıp, başarıyla çıkarıldı. Sağlığına kavuşan genç kız taburcu edildi.

“Karnım ağrıyor” diye geldi, doktorları bile şoke etti! Özellikle genç kızlarda görülüyor - 1. Resim

“KİSTTEN YAKLAŞIK 1.6 LİTRE SIVI BOŞALTILDI”

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Aluç, kisttin içerisinden yaklaşık 1.6 litre sıvı boşaltıldığını söyleyerek, “Karın ağrısı, düzensiz adet şikayetiyle bize geldi. Dışarıda yapan tetkiklerde ve bizde yapılan tetkiklerinde karın içerisinde yaklaşık yirmi beş santimetrelik çapında bir kitli kitle tespit ettik. Burada da tetkiklerimize tekrar baktığımızda sol över kökenli bir kisttik yapı olduğunun farkına vardık. Gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ve ailenin onayını aldıktan sonra hastayı operasyona aldık. Karaciğere kadar uzanan bir kisttik yapımız vardı. Onun içerisinde yaklaşık 1.6 litre sıvı boşalttık. Over dokusunu, yumurtalık dokusunu koruyarak kisti tamamen eksize ettik. Hastamızı şifayla taburcu ettik. Patoloji sonucumuz da iyi huylu olarak geldi” dedi.

“Karnım ağrıyor” diye geldi, doktorları bile şoke etti! Özellikle genç kızlarda görülüyor - 2. Resim

GENÇ KIZLARA UYARI: KARIN AĞRISI VE ADET DÜZENSİZLİĞİNE DİKKAT

Adetin başladığı ergenlik çağında olan overkistlerin yakından takip edilmesi gerektiğine değinen Aluç, şu uyarıları yaptı: 

-Çocuklarda özellikle ergenlik çağında bu tür semptomlar, karın ağrısı, adet düzensizliği olduğu zaman mutlaka ebeveynler çocuklarını muayeneye getirmeleri lazım. 

-Bir yenidoğan döneminde bir de çocuklarda ergenlik döneminde yumurtalık kistlerine daha fazla rastlıyoruz. Yenidoğan döneminde olanlar anneden geçen östrojen kaynaklı oluyor ve genellikle kendiliğinden kayboluyor. Ama ilk adetin başladığı ergenlik çağında olan overkistlerin daha yakın takip edilmesi lazım. 

-Bunlarda kistin boyutu beş santimetrenin üzerine çıkarsa over torsiyonu dediğimiz overin kangren olma durumu olduğu için yakın takip edilmesinde büyük fayda var.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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