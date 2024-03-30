Karnındaki şişlik nedeniyle hamile olduğunu düşündü! ‘Acı gerçek’ onu hayattan kopardı

Dört çocuk annesi Fiona Gallecher, başlangıçta hamilelik gibi görünen ancak kanser olduğu ortaya çıkan gizemli bir şişlikten sadece birkaç hafta sonra hayatını kaybetti.

33 yaşındaki Fiona Gallacher, iki aydır şiddetli karın ağrıları çekiyordu. Hastalanmaya başlamadan hemen önce karnı büyüdüğü için hamile olabileceğini düşündü. Gebelik testi negatif çıktı ve hastaneye gitmeye karar verdi. Doktorlar bir şeylerin ciddi şekilde ters gittiğini hemen anladı. Fiona’nın bağırsaklarının ve yumurtalığının bir kısmının alınması gerektiğini söylediler.

Birkaç gün sonra yapılan testler genç kadının ileri derecede kanser olduğunu gösterdi ve doktorlar ona yaklaşık 6 ay ömür biçti. Trajik bir şekilde, kanser olduğunu öğrendikten sadece birkaç hafta sonra hayatını kaybetti.

“HEPİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR ŞOKTU”

Olayın şokunu yaşayan gözü yaşlı kız kardeşi Kellyann verdiği röportajda Fiona’nın hastalık sürecini anlattı:

"Fiona şiddetli mide ağrıları yaşamaya başladı ama bunu sadece kendini iyi hissetmemesine bağladı. Karnı aniden şişti. İlk başta hissettiklerinden dolayı hamile olduğunu düşündü.

Daha sonra bir şeylerin yolunda gitmediğini anladık ve doktora gittik. Karnına sıvı doluyordu, bu yüzden acil ameliyata alındı ve sonunda yumurtalığı ve bağırsaklarının bir kısmı alındı. Günler sonra bize kanser olduğu ve fazla ömrünün kalmadığı söylendi. Hepimiz için büyük bir şoktu."

AİLESİ HERKESİ UYARIYOR

Aile, Fiona’nın hastalığı ‘adenokarsinom’ belirtileri konusunda farkındalık oluşturmak umuduyla öldükten sonra hikayesini paylaştı. Kellyann, Fiona ile aynı semptomları yaşayan herkesi bir aile hekimine muayene olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Semptomların önemsenmesini gerektiğini belirten acılı kardeş “Hepimiz semptomlarımızı küçümseriz ve her zaman bunun asla sizden kaynaklanmayacağını düşünürüz ancak bu riski almaya değmez. Anormal mide ağrıları yaşayan herkesi kontrol ettirme konusunda iki kez düşünmeye çağırıyorum. Son dakikaya bırakmayın. Mümkün olan en kısa sürede aile hekiminize kontrol ettirin” dedi.

ADENOKARSİNOM NEDİR?

Adenokarsinom, vücuttaki bez hücrelerinden kaynaklanan ve mukus gibi sıvıları üreten hücrelerin kontrolsüz büyümesi sonucu ortaya çıkan bir kanser türüdür. Kanser, dışkının vücuttan atılmasını sağlayan kalın bağırsağın bir parçası olan rektumda başlayabilir.