Kasık ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı! Hastalığı çok nadir görülüyor

Adana'da Serap Abi adlı kadına karın ve kasık ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede sıklıkla genç kadınlarda görülen bir hastalık teşhisi konuldu. Abi, Türkiye’de nadir yapılan ameliyatla sağlığına kavuşurken, son durumunu ise “Şu anda hiçbir rahatsızlığım yok ve ağrılarım geçti” sözleriyle açıkladı.

Adana'da yaşayan 32 yaşındaki ev hanımı Serap Abi'ye geçtiğimiz sene karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede 'Pelvik Konjesyon Sendromu' tanısı konuldu. Bu rahatsızlığı nedeniyle acı çeken Abi, geçtiğimiz ay Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ferid Cereb'e başvurdu.

NADİR GÖRÜLEN AMELİYAT GERÇEKLEŞTİ

Op. Dr. Cereb, yaptığı tetkikler sonucu Abi'nin Çukurova bölgesinde ilk kez Türkiye'de de nadir yapılan kapalı yöntem 'Pelvik Konjesyon Sendromu Toplardamar Kapatılması' ameliyatını yaptı. 20 dakika süren ameliyatın ardından Serap Abi, aynı gün taburcu edildi.

TOPLUMDA ÇOK AZ GÖRÜLÜYOR

Op. Dr. Ferid Cereb, Pelvik Konjesyon Sendromu'nun (PKS), sıklıkla genç kadınlarda görülen, karnın alt kısmında ve kasıklarda bulunan toplardamarlardaki genişlemeler ve akım bozuklukları ile seyreden bir hastalık olduğunu belirtti. Cereb, "Bu hastalık toplumda çok sık görülüyor. Kadınlarda kasıklara vuran ve toplumda çok fazla görülen bir hastalık bu. Bu hastalar genelde tedavisiz kalıyordu. Eskiden tek tedavisi açık ameliyattı. Artık hastanemizde bunu kapalı yöntemle tedavi edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TEDAVİSİ VAR"

PKS'nin tedavisiz bir hastalık olmadığını vurgulayan Op. Dr. Cereb, "Bu hastalığın ameliyatını Adana'da ilk kez biz yaptık. Türkiye'de de nadir yapılan bir ameliyat. Bu hastalık tedavisiz bir hastalık değil. Tedavisi var ve hastalar başvuru yapmaktan çekinmesin" dedi.

"ŞU ANDA RAHATIM"

Serap Abi ise ameliyattan sonra rahatladığını anlatarak, "Çok fazla kasık ve karın ağrısı çekiyordum. Bu şikayetler üzerine başvurdum. İlk başta ameliyatı kabul etmedim ama hocamızla tanıştıktan sonra ameliyatı kabul ettim. Şu anda hiçbir rahatsızlığım yok ve ağrılarım geçti" diye konuştu.