Kendinizi kandırmayın! Dudak tiryakilerine kötü haber…

11 Aralık 2023 12:21 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 12:22

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bilimsel gelişmelerin tartışıldığı Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede uzmanlar önemli bilgiler paylaşırken, Prof. Dr. Gökhan Özyiğit dumanı içine çekmediğini sanan ve dudak tiryakisi olduğunu söyleyen kişilere uyarı yaptı.

KANSERE NEDEN OLAN İLK NEDEN

Tüm kanser türlerinde en önemli etkenin tütün mamulleri olduğuna dikkat çeken Özyiğit, “Hiç ayırt etmeksizin tütünün içinde olduğu, nargile, pipo, elektronik sigaralar aynı kapsamda ve birinci derece kanser yapıcılığı kesin ispatlanmış ajanlardır. Bunlardan uzak durmak son derece önemli” dedi.

“AĞIZ VE DUDAK ÇEVRESİNDEKİ KANSERLERE SEBEP OLABİLİYOR”

Sigarada dudak tiryakiliğiyle ilgili görüşlerini de paylaşan Özyiğit, “Dudak tiryakiliği farklı bir kavram ama sonuç itibariyle dudak çevresinde de kanserin en önemli etkilerinden biri tütün ürünleri. Dumanı illa akciğere solumanız gerekmiyor, ağız boşluğunda olması dahi aynı kanser yapıcı binlerce etki kendisini gösterebiliyor. Bu etkiler yüksek ısılarda ortaya çıkıyor ve tütün yakıldığı zaman içindeki birtakım katkı maddeleri -alkol dahi var- açığa çıkıyor ve akciğer kanseri olmasa bile ağız ve dudak çevresindeki kanserlere sebep olabiliyor” ifadelerini kullandı.

“TEDAVİ BAŞARISINDA AVRUPA VE ABD’YE YAKIN SEYREDİYORUZ”

Özyiğit, kanserin tedavisi konusunda Türkiye’nin insan altyapısı ve sağlık sisteminin gelişmiş ülkelere yakın düzeyde olduğunu işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizde kanser tedavisinde ulaşılamayan ilaçlar var ama radyasyon onkolojisinde ulaşılamayan tek bir teknoloji var, proton tedavisi. Ama bunun dışında bütün teknolojiler var. Dünya standartlarında bunu kullanacak ekiplerimiz var ve kullanıyorlar da. Kanser tedavilerindeki başarıya baktığımızda ülkemizdeki başarının Avrupa ve ABD’ye yakın seyrettiğini görüyoruz. Bu yönüyle gerçekten güçlü bir sağlık sitemimiz olduğuna halkımızın güvenmesini istiyoruz.”

ÜCRETSİZ KANSER TARAMASI HİZMETİ

Kanser türlerinin erken evrede teşhisi, tanısı ve tedavisinin oldukça önemli olduğuna vurgu yaparak sözlerini sonlandıran Özyiğit, bu konuda vatandaşların Sağlık Bakanlığı’nın Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) ücretsiz olarak sunduğu bu hizmetten yararlanmaya davet etti.