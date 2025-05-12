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Kene kabusunda hayati uyarı: En büyük hatalardan!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kene kabusunda hayati uyarı: En büyük hatalardan!
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İlkbahar ve yaz aylarıyla birlikte hızla artmaya başlayan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına dair hayati bir uyarı yapıldı. Buna göre, ısırılan kişinin kesinlikle keneyi elle öldürmemesi ve kenenin patlatılmaması gerekiyor.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı hakkında önemli bir açıklamada bulundu.

Kene kabusunda hayati uyarı: En büyük hatalardan! - 1. Resim

"YILLARDIR SÖYLÜYORUZ"

Halk arasında 'kene kırma' diye bilinen yöntemin çok yanlış olduğunu vurgulayan Karakeçili, şu ifadeleri kullandı:

"Kırım Kongo Kanamalı Ateşi artık çok aşina olduğumuz bölgemizin bir gerçeği. Genellikle nisan, mayıs aylarında hızla artmaya başlıyor. Vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz, korunma yöntemleri ve diğer hususlarda. Hayvanların üzerinden çıplak elle keneleri koparıp, ezip atılması; buna halk arasında 'kene kırma' deniyor. En büyük hatalardan birisi. Bunu yıllardır vatandaşlarımıza söylüyoruz, bilgilendirmeler yapıyoruz. Hala kene kırma vakasıyla karşılaşıyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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