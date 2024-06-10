‘Masum görünümlü’ tehlike! Akciğerde iltihaplanma yapıyor

Son zamanlarda yaygınlaşan elektronik sigara kullanımı sağlığı tehdit ederken, kullanım yaşı her geçen yıl düşüyor. Uzmanlar, elektronik sigarayı gençlere sosyal medyadan aktarılan masum görünümlü bir tehlike olduğunu belirterek, elektronik sigaranın akciğer dokusunda iltihaplanma gibi sorunlara sebep olabileceğine dikkat çekiyor.

Başta kanser olmak üzere birçok hastalığa yol açan sigaraya alternatif olarak kullanımı artan elektronik sigara, özellikle gençlere sosyal medyadan aktarılan masum rolüne giren oldukça zararlı bir ürün olarak artış gösteriyor.

BİRÇOK HASTALIĞA YOL AÇIYOR

Renkli ambalajları ve farklı aromaları ile en büyük hedef kitlesi gençler olan bu zararlı cihazların alerjik reaksiyonlar, akciğer enfeksiyonu gibi sorunlara sebep olabileceğine dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Gülfem Yıldırım, şöyle konuştu:

“Elektronik sigarayı gençler arasında popüler kılan sebeplerden bir tanesi de içerdiği aromatik tatlar. Normalde sigara içerken solumadığımız aromatik bu tatlar hem bağımlılık artırıcı bir sebep hem de beraberinde ciddi alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Çünkü içerisindeki aromatik tatlarla beraber alınan diğer ürünler de birçok hastalığa sebep olduğu gibi hem zatürre dediğimiz akciğer enfeksiyonu hem ani alerjik reaksiyon dediğimiz akciğerin bazı ciddi pnömonilerine sebep olabiliyor. Hastaların kontrollü astımları daha kontrolsüz bir hale gelerek ilaç ihtiyaçlarını artırabiliyor.”

“MASUM ROLÜNE ÇOK GÜZEL UYUM SAĞLADI”

Elektronik sigaranın gençlere karşı yapılan bir algı olduğunu söyleyen Psikolog Rabia Bağcı, “Gençlere karşı yapılan bir algı olduğunu düşünüyorum. Bu algı nedir dersek; sosyal medyayla bizlere içerik üreticileriyle beraber nasıl masum rolüyle bizlere sunulduysa bu cihaz aynı zamanda görünümüyle de bizlere sunuluyor. Nasıl? İşte renklendiriciler, renkli ve farklı şekillerde küçük, büyük, USB şeklinde bunlarla sunuldu. Bunlar da zaten bize sosyal medyadan aktarılan masum rolüne çok güzel uyum sağladı. Bu ambalajlarda gençlerin elinde renklerinden, cihazların kendisinden, tipinden, koleksiyon gibi ellerinde toparlamaya başladılar ve gezdirmeye başladılar. Bunun gençler üzerinde daha aktif olmasının etkisi de aslında sosyal medyada tanınan kişiler bizlere verdiği bu etkileşim yüzünden oldu” şeklinde konuştu.

Seminere katılan öğrenciler ise elektronik sigara kullanımını zararlarının bilincinde olduklarını ifade etti.