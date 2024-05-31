Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Nadir görülen hastalığı atlattı, babası evladını rahatça kucağına almanın mutluluğunu yaşadı

Nadir görülen hastalığı atlattı, babası evladını rahatça kucağına almanın mutluluğunu yaşadı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gümüşhane, Nadir Görülen Hastalık, Haber

Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

Göğüs kafesi dar olarak dünyaya gelen ve nadir görülen ‘Jeune sendromu’ teşhisi konulan 1 yaşındaki bebek, İzmir'de iki ayrı ameliyatın ardından solunum cihazından ayrılarak rahat nefes almaya başladı. Bebeğin sağlığına kavuşmasından dolayı mutluluk duyan anne “Bebeğimiz şimdi daha iyi. 10 Mayıs doğum günüydü onu da hastanede kutladık” diye konuştu, babası ise çocuğunu ilk defa rahatça kucağına almanın sevincini yaşadı.

Gümüşhane'de yaşayan anne Sibel Kaya'nın bebeğinin göğüs kafesinin tam oluşmadığı, doğuma bir ay kala ultrasonla yapılan görüntülemede belirlendi. 

‘JEUNE SENDROMU’ TEŞHİSİ KONULDU 

Geçen yıl 10 Mayıs'ta dünyaya gelen ve Yusuf Aras adı verilen bebek, doğumunun ardından solunum sıkıntıları yaşamaya başladı. Gümüşhane ve Ankara'daki çeşitli hastanelerde tedavi gören bebeğe, göğüs kafesinin gelişmemesine bağlı "Jeune sendromu" teşhisi konuldu.

Akciğerlerinde enfeksiyon oluşan Yusuf Aras, bu süreçte yaşamını solunum cihazıyla sürdürdü.

Göğüs kafesi genişletme ameliyatı ile sağlığına kavuşan bir hastanın sosyal medyadaki görüntülerini izleyen aile, yaklaşık 1,5 ay önce bebeklerini Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine getirdi.

SOLUNUM CİHAZINDAN AYRILDI

EÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Dökümcü tarafından muayene edilen bebeğin göğüs kafesinin genişletilmesi için operasyon planlandı. 3 hafta arayla yapılan iki ameliyatın ardından Yusuf Aras Kaya, solunum cihazından ayrılarak rahat bir şekilde nefes aldı.

Nadir görülen hastalığı atlattı, babası evladını rahatça kucağına almanın mutluluğunu yaşadı - 1. Resim

NADİR GÖRÜLEN HASTALIK

Dökümcü, "Jeune sendromu"nun nadir görülen kalıtsal bir rahatsızlık olduğunu söyledi.

Bebeğin göğüs kafesinin dar olması nedeniyle akciğerlerin yeteri kadar havayla dolamadığını, bu nedenle vücuda yeteri kadar oksijen gelmediğini belirten Dökümcü, şu bilgileri paylaştı:

"Böyle hastalarda göğüs kafesini genişletmek tedavi edici oluyor. Çocuklar büyümeye devam ettiği için bizim yaptığımız bu ameliyatların belli bir süresi oluyor. Hayat kurtarıcı bir ameliyat. 2 aşamalı bir ameliyat planladık. Önce bir taraf sonra diğer taraf. Kaburgaları birbirleriyle köprü ayakları olacak şekilde kesip iki tarafa doğru yani öne arkaya doğru araya protezler yerleştirerek genişletiyoruz. Ameliyattan çok kısa süre sonra hastalarda iyilik halini görüyoruz."

Dökümcü, zorlu olmasına rağmen böyle özellikli bir ameliyatı hastanelerinde yıllardır başarıyla yaptıklarını anlattı.

Yusuf Aras Kaya'nın sağlığına kavuştuğuna dikkati çeken Dökümcü, "Hastalığı sonrası ev tipi solunum cihazına bağlıydı. Önce solunum cihazının basıncını düşürdük daha sonra solunum cihazına olan ihtiyacı kalmadı. İlk yaşını da kliniğimizde kutladık, artık taburcu ediyoruz. Eğer ameliyat olmasaydı tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarıyla hayatını kaybedebilirdi." dedi.

DOĞUM GÜNÜNÜ HASTANEDE KUTLADILAR

Anne Sibel Tuncer Kaya, ameliyatların ardından bebeğinin kısa sürede iyileştiğini kaydetti.

Ailecek çok mutlu olduklarını dile getiren Kaya, "Bebeğimiz sürekli solunum cihazına bağlıydı. Kucağımıza almak istediğimiz zaman korkuyorduk, o da ağlıyordu. Bebeğimiz şimdi daha iyi. 10 Mayıs doğum günüydü onu da hastanede kutladık." diye konuştu.

Baba Şafak Kaya da bebeğini ilk kez İzmir'de rahatça kucağına aldığını söyledi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Anadolu Ajansı
ABD’de halk Trump'tan yana! "Sus payı" davası seçimleri nasıl şekillendirecek?Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Prag'a gitti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ağrı içinde acile gitti, felaketi yaşadı! ‘Böyle bir taş görülmemiş’ - SağlıkAğrıyla acile gitti, felaketi yaşadı! 'Böylesi görülmemiş'Dünyada bir ilk! Eksik dişler ilaçla büyüyecek - SağlıkDünyada bir ilk! Eksik dişler ilaçla büyüyecek15 doğumdan biri tüp bebek! Modern hayat şartları doğum oranını azaltıyor - Sağlık15 doğumdan biri tüp bebek!Hastane koridorları 'flört' vakalarıyla doldu taştı! Bu yaza damgasını vuracak - SağlıkHastane koridorları 'flört' vakalarıyla doldu taştı! Bu yaza damgasını vuracakKarın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı, hastalığını 32 yıl sonra öğrendi - SağlıkKarın ağrısı şikayetiyle gitti, gerçeği 32 yıl sonra öğrendiKarıncalanma, iğnelenme belirtileriyle ortaya çıkıyor! Sürekli ataklara neden oluyor - SağlıkKarıncalanmayla ortaya çıkıyor, ataklara yol açıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...