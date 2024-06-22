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Haberler > Sağlık > Oğlu ve torununun hastalığı nedeniyle üretmeye başladı! ‘Süper meyve’ diye biliniyor, faydası çok

Oğlu ve torununun hastalığı nedeniyle üretmeye başladı! ‘Süper meyve’ diye biliniyor, faydası çok

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyabet hastası oğlu ve torununun beslenmesine yönelik araştırma yaparken aronyayla tanışan Fatma Önemli, memleketi Karabük'te 8 dönüm alanda ektiği 3 bin kök aronya meyvesinin üretimini yapmaya başladı.

İstanbul'da yaşayan 48 yaşındaki Önemli, Tip 1 diyabet hastası 22 yaşındaki oğlu ve kızının 5 yaşındaki çocuğunun tüketmesi için sağlıklı ürünler araştırırken yüksek besin değeri ve antioksidan özelliği dolayısıyla "süper meyve" olarak anılan aronyayı keşfetti.

Oğlu ve torununun hastalığı nedeniyle üretmeye başladı! ‘Süper meyve’ diye biliniyor, faydası çok - 1. Resim

8 DÖNÜM ALANA 3 BİN KÖK EKTİ

İl ve ilçedeki tarım ve orman müdürlüklerinden aldığı desteğin ardından geçen sene Eflani ilçesine bağlı Başiğdir köyünde 8 dönüm alana 3 bin kök aronya eken Önemli, üretimi artırarak meyvenin satışını yapmayı planlıyor.

Önemli, yaklaşık 4 yıldır aronyayla ilgilendiğini, 2 yıl araştırma yaptıktan sonra memleketinde üretime başladığını ve güzel sonuç aldığını anlattı.

Eflani'nin ikliminin meyveyi yetiştirmeye çok uygun olduğunu belirten Önemli, önce deneme bahçesi oluşturduğunu, Temmuz 2023'te de 3 bin kök aronya ektiğini söyledi.

Oğlu ve torununun hastalığı nedeniyle üretmeye başladı! ‘Süper meyve’ diye biliniyor, faydası çok - 2. Resim

ARONYANIN BİRÇOK FAYDASI VAR

Önemli, oğlu ve 5 yaşındaki torununun diyabet hastası olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Onların yiyebileceği sağlıklı ürünlerin olması açısından aronyayı araştırınca 'Bu bizim için çok önemli.' dedik. Aronyanın birçok faydası var, sağlık meyvesi. En önemlisi Eflani'nin bununla uğraşmasını istedim, onun için üretim yapıyorum. Kısmi olarak köye yerleştim. Çoğu zaman vaktimi burada geçiriyorum. Zaman zaman günlük İstanbul'a gittiğim oluyor."

Oğlu ve torununun hastalığı nedeniyle üretmeye başladı! ‘Süper meyve’ diye biliniyor, faydası çok - 3. Resim

"ÇİÇEĞİN MEYVEYE DÖNÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEK ÇOK GÜZEL"

Fatma Önemli, kadın girişimcilere tarım yapacakları iklim özelliklerini araştırmaları ve şartları oluşturduktan sonra üretime başlamaları tavsiyesinde bulundu.

Deneme bahçesinden geçen yıl tadımlık ürün aldığından bahseden Önemli, "Bizim için çok büyük sürprizdi. Daha yılı doldurmadan meyve verdi. Az miktardı ama çok mutlu ediciydi. Eflani'de çiçeğin meyveye dönüştüğünü ve toprakla bütünleştiğini görmek çok güzeldi." dedi. 

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Anadolu Ajansı
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