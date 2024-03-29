Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Sağlık > Önümüzdeki 3 haftaya dikkat! Uzmanlardan 'maskesiz dışarı çıkmayın' uyarısı

Önümüzdeki 3 haftaya dikkat! Uzmanlardan 'maskesiz dışarı çıkmayın' uyarısı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Önümüzdeki 3 haftaya dikkat! Uzmanlardan &#039;maskesiz dışarı çıkmayın&#039; uyarısı

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Önümüzdeki üç hafta boyunca Türkiye'nin Sahra Çölü tozuna maruz kalacağını söyleyen uzmanlar, maske ve gözlük uyarısında bulundu.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Türkiye’nin büyük bir bölümü Sahra Çölü’nden taşınan demir yüklü kırmızı renkli çöl tozunun etkisine girdi. Etkisinin üç hafta sürmesi beklenen çöl tozunun özellikle akciğer sağlığını olumsuz etkileyeceğini bildiren uzmanlar, KOAH, astım ve kalp yetersizliği olan hastaların dışarıya maskesiz ve gözlüksüz çıkmaması uyarısında bulundu.

GÖZLÜK VE MASKE TAVSİYESİ

Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Sebahat Genç “Bu tozlar, KOAH ve astım hastalarında hastalığın ilerlemesine, atakların artmasına, acile başvuruların ve hastanelere yatışların artmasına sebep olur. Yine kalp yetersizliği hastalarında solunum sistemi enfeksiyonlarında artışa sebep oluyor. Bu hasta grubunun mümkünse dışarı çıkmamasını, evde pencerelerin açılmamasını, çıkmak zorunda kalırlarsa da gözlük ve maske takmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Çöl tozlarının sağlıklı kişilerin akciğerlerini de olumsuz etkileyeceğini aktaran Prof. Dr. Genç “Çünkü hava yollarına daha yoğun toz giriyor. Bunların üzerinde mikroplar, kimyasal maddeler olabilir. Bunlar da bronşite yol açabilir. Astım krizlerine yol açabilir ya da enfeksiyon gelişimini kolaylaştırabilir” diye konuştu.

Çöl tozlarından herkesin korunması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Genç “Maske ve gözlük takılmalı. Çünkü gözleri de tahriş ediyor. Evde camlar açılmamalı, arabada klimalar çalıştırılmamalı” uyarısı yaptı.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Quick Sigorta’dan, Nörodejeneratif Hastalıklar Sempozyumu'na tam destek - SağlıkQuick Sigorta’dan, Nörodejeneratif Hastalıklar Sempozyumu'na tam destek8 haftadan uzun süren öksürük tehlikeli! ‘Bu alarmı ciddiye almak gerek’ - Sağlık8 haftadan uzun süren öksürük tehlikeli! ‘Bu alarmı ciddiye almak gerek’Uzun ve büyük burunlu olmanın nedeni ortaya çıktı - SağlıkUzun ve büyük burunlu olmanın nedeni ortaya çıktıHouston Türkiye’yi işaret etti! 83 yaşındaki kalp hastasının ameliyatını dünyada yapamadılar - Sağlık83 yaşındaki kalp hastasının ameliyatını dünyada yapamadılar50 yaş altında kanser alarmı! 30 yılda yüzde 79 arttı - Sağlık50 yaş altında kanser alarmı!Kahve, bağırsak kanserine iyi geliyor, günde 5 fincan... - SağlıkKahve, bağırsak kanserine iyi geliyor, günde 5 fincan...Çamaşırları balkonda kurutanlar dikkat! Fark etmeden giysilere yapışıyor, tehlike büyük - SağlıkÇamaşırları balkonda kurutanlar dikkat! Fark etmeden giysilere yapışıyor, tehlike büyükKakule ramazanın üç temel sağlık problemini çözüyor - SağlıkKakule ramazanın üç temel sağlık problemini çözüyorKilosu işine engel olunca 54 kilo verdi, hayatı değişti! Şimdi gören tanıyamıyor - SağlıkKilosu işine engel olunca 54 kilo verdi, hayatı değişti! Şimdi gören tanıyamıyorİstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu: Sağlıkta deprem afet planı hazır - Sağlıkİstanbul’un sağlıkta deprem afet planı hazır
Sonraki Haber Yükleniyor...