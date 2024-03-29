Önümüzdeki 3 haftaya dikkat! Uzmanlardan 'maskesiz dışarı çıkmayın' uyarısı

Önümüzdeki üç hafta boyunca Türkiye'nin Sahra Çölü tozuna maruz kalacağını söyleyen uzmanlar, maske ve gözlük uyarısında bulundu.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Türkiye’nin büyük bir bölümü Sahra Çölü’nden taşınan demir yüklü kırmızı renkli çöl tozunun etkisine girdi. Etkisinin üç hafta sürmesi beklenen çöl tozunun özellikle akciğer sağlığını olumsuz etkileyeceğini bildiren uzmanlar, KOAH, astım ve kalp yetersizliği olan hastaların dışarıya maskesiz ve gözlüksüz çıkmaması uyarısında bulundu.

GÖZLÜK VE MASKE TAVSİYESİ

Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Sebahat Genç “Bu tozlar, KOAH ve astım hastalarında hastalığın ilerlemesine, atakların artmasına, acile başvuruların ve hastanelere yatışların artmasına sebep olur. Yine kalp yetersizliği hastalarında solunum sistemi enfeksiyonlarında artışa sebep oluyor. Bu hasta grubunun mümkünse dışarı çıkmamasını, evde pencerelerin açılmamasını, çıkmak zorunda kalırlarsa da gözlük ve maske takmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Çöl tozlarının sağlıklı kişilerin akciğerlerini de olumsuz etkileyeceğini aktaran Prof. Dr. Genç “Çünkü hava yollarına daha yoğun toz giriyor. Bunların üzerinde mikroplar, kimyasal maddeler olabilir. Bunlar da bronşite yol açabilir. Astım krizlerine yol açabilir ya da enfeksiyon gelişimini kolaylaştırabilir” diye konuştu.

Çöl tozlarından herkesin korunması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Genç “Maske ve gözlük takılmalı. Çünkü gözleri de tahriş ediyor. Evde camlar açılmamalı, arabada klimalar çalıştırılmamalı” uyarısı yaptı.