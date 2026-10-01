Ortalama 60 yaşta görülüyor: Göğüs kanserinde 100 erkekten biri risk altında

Meme kanserinin yalnızca kadınlarda görülmediğine dikkat çeken uzmanlar, erkeklerde özellikle 60 yaş civarında ortaya çıkabilecek belirtilere karşı uyarıyor. Kitle, sertlik, şekil değişikliği ve akıntı gibi belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

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Meme kanserinin büyük ölçüde kadınlarda görülmekle birlikte erkeklerde de ortaya çıktığına işaret eden Avcılar Daviva Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kemal Hünerli “Erkeklerde görülen meme kanseri vakaları, tüm göğüs kanserlerinin yaklaşık yüzde 1’ini oluşturmaktadır.

Özellikle ileri yaşlardaki erkeklerin meme ve meme başı çevresinde ortaya çıkan kitle, sertlik, şekil değişikliği veya akıntı gibi belirtileri göz ardı etmemesi gerekmektedir.

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Genetik yatkınlık, aile öyküsü, ilerleyen yaş ve bazı hormonal faktörler meme kanseri riskini etkiler. Bununla birlikte risk faktörleri, kişinin mutlaka meme kanserine yakalanacağı anlamına gelmez. Benzer şekilde belirgin bir risk faktörünün bulunmaması da düzenli kontrollerin gereksiz olduğu anlamını taşımaz. Özetle erkeklerin de bu konuda dikkatli olması önemlidir” dedi.

Türkiye’de yapılan bir çalışma, erkeklerin meme kanseri açısından en riskli döneminin 60 yaş civarı olduğunu gösteriyor.

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