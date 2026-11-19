Uzmanlar, prematüre bebeklerde demir ve D vitamini desteğinin önemine dikkat çekerek takviyelerin doktor önerisi olmadan kesilmemesi veya dozunun değiştirilmemesi gerektiğini vurguluyor.

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Zamanından önce dünyaya gelen bebeklerde vitamin takviyesinin önemli olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Vural “Prematüre bebeklerde demir eksikliği ve kemik mineral problemleri daha sık görülebilir. Bu sebeple önerilen demir ve D vitamini desteği düzenli verilmelidir. Doz ve kullanım süresi; doğum ağırlığına, beslenmeye ve gerekli kan tetkiklerine göre doktor tarafından belirlenmelidir. Aileler bu destekleri kendiliğinden kesmemeli veya dozunu değiştirmemelidir” dedi.

Prematürelere D vitamini takviyesi! Erkenci bebeklere vitamin desteği önemli

DİŞ ÇÜRÜĞÜ BEŞ YAŞINDA BAŞLIYOR

Türkiye Ağız ve Diş Sağlığı Profili (TADSAP) araştırması, ülkemizde çocukluktan yetişkinliğe kadar ağız ve diş sağlığında ciddi bir tablo yaşandığını gözler önüne serdi. Verilere göre, henüz 5 yaşındaki çocukların yüzde 64,4’ünde en az bir çürük bulunuyor. Yetişkinlik döneminde ise tablo daha da ağırlaşıyor; 35-44 yaş grubundaki kişilerin yüzde 63,8’inde çürük görülürken, bir dişini kaybetmiş olanların ve acil tedaviye ihtiyaç duyanların oranı yüzde 86,5’e ulaşıyor.



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