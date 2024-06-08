Reçeteye yazılan iki ilaçtan biri o... Antibiyotik direnci alarm veriyor!

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) 2016 yılında reçetesiz satılmama kararı sonucunda ülkemizde gerileyen antibiyotik kullanım oranları tekrar eski seviyesine geldi. Uzmanlar reçetelerde yer alan antibiyotik oranının alarm seviyesine ulaştığı uyarısında bulunuyor.

ZİYNET KOCABIYIK'IN HABERİ - Türkiye’de enfeksiyon hastalıkları alanında en önemli problemlerden birinin antibiyotik direnci olduğunu söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül, “Dünya Sağlık Örgütü direnç oluşmaması için reçetelerde yer alan antibiyotik oranının toplamda yüzde 10’un üzerine çıkmaması gerektiğini söylüyor. Bizde bu oran 2016 öncesinde yüzde 50 idi. TİTCK’in yaptığı çok doğru bir uygulama ile antibiyotik kullanımı düştü. Ancak pandemiden sonra sıçrama yaptı. Şu anda reçetelerdeki antibiyotik oranı eski düzeyine, hatta daha da üstüne geri döndü” dedi.

ENFEKSİYON HASTALIKLARI HARİTASI ÇIKARILIYOR

Ülkemizde enfeksiyon hastalıklarında mevcut durumun tespit edilmesi, yapılacak analizlerle yeni hipotezlerin ve hedeflerin belirlenmesi amacıyla Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi (KUISCID) önderliğinde Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları Raporu hazırlanıyor. Raporun hazırlık toplantısı için Türkiye’nin dört bir yanından 80’e yakın enfeksiyon hastalıkları uzmanı bir araya gelerek, ülkemiz için tehdit oluşturan enfeksiyon hastalıklarında teşhis, tedavi ve korunma alanlarında yeniliklerle birlikte son durumu değerlendirdi.

Toplantı sırasında raporla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Prof. Dr. Önder Ergönül, “Şu anda ilk yarıyıl sonuçlarını oluşturduğumuz rapor solunum yolu enfeksiyonları, üriner sistem enfeksiyonları, gastrointestinal sistem enfeksiyonları, sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyonlar, antimikrobiyal yönetim, vektörlerle bulaşan enfeksiyonlar, HIV enfeksiyonu, COVID-19, bağışıklama, sinir sistemi enfeksiyonları ve Tüberküloz başlıkları altında yürütülüyor. Rapor tamamlanıp yayınlandığında sağlık alanında hizmet veren veya bu alanda bilimsel çalışma yürüten araştırmacıların doğru karar almalarında ve yönlendirmelerinde faydalı olacak. Bir anlamda Türkiye’nin enfeksiyon hastalıkları haritası ortaya çıkacak” diye konuştu.

En son veriler Türkiye genelinde antibiyotik direncinin yüzde 29, İstanbul’da ise yüzde 21 olduğunu gösteriyor. Antibiyotik direncinin sağlığın her alanını etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Ergönül, bu duruma en kısa zamanda birçok yönlü olarak ele alınması gerektiğini belirterek, “Antimikrobiyal yönetiminde antibiyotik tüketiminde son durum ve en acil yapılması gerekenler hakkında kapsayıcı bir rapor hazırlanması gerekiyor. Birinci basamakta antibiyotik tüketimini artıran nedenleri derlemek için uzmanlardan destek alınmalı. Ayrıca antibiyotiklerin tarımsal kullanımlarının takip edilmesi, hastanelerde antibiyotik tüketim sürveyansları ve cerrahi profilaksinin kontrolünün takibi de antimikrobiyal yönetiminde önemli rol oynuyor” dedi.

PROF. DR. ÖNDER ERGÖNÜL: "TÜRK HASTANIN TEDAVİSİNE AMERİKA'DA, İNGİLTERE'DE KARAR VERİLMESİN"

KUISCID Direktörü Prof. Dr. Önder Ergönül, rapora ilişkin değerlendirmesinde, enfeksiyon hastalıklarında bilgi, teknoloji ve inovasyonu harmanlayarak bir yol haritası oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, “Antibiyotik direnci başta olmak üzere enfeksiyon hastalıkları alanında Türkiye, Avrupa bölgesinde en çok problem yaşayan ülkelerden biri. Bu tür sorunlara çözüm önerilerinin, bu ülkenin uzmanları tarafından getirilmesi gerekir. Ülkemizin uzman kadroları bunları yapabilecek yeterlilikte. Kendi hastalarımıza Amerika ya da İngiltere’de hazırlanmış rehberler üzerinden tedavi uygulamakla yetinmek istemiyoruz. Çünkü bize özgü hastalıkların tedavisinin bu problemi hiç yaşamayan ülkelerde geliştirilmiş çözümlerle yapılması doğru değil. Sorun bizde, çözümün de bizde olmasını istiyoruz” dedi.

YENİ BİR PANDEMİYE HER ZAMAN HAZIR OLMALIYIZ

Prof. Dr. Ergönül, Türkiye’nin enfeksiyon hastalıkları açısından ikinci önemli probleminin ‘yeni enfeksiyonlar’ olduğunu söyledi. Kuş gribi, domuz gribi, Covid-19’un dünya için yeni enfeksiyonlar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ergönül, “Şu anda Anadolu’da başka enfeksiyonlar da var. Bunları bilmek, teşhisini koymak ve tedavisi için protokoller geliştirmek durumundayız. Dünya için yeni enfeksiyonlar Batı Nil Ateşi, Dang Humması, Chicken Gunia gibi hastalıklar. Komşularımızda var. Bizde de olabilir. Sıtma ülkemiz için hâlâ bir tehdit. Covid-19 pandemisi de hiç beklenmeyen bir durumdu. Yeni enfeksiyonlar gelebilir ve pandemiye dönüşmeyeceğini kimse söyleyemez. Bunun için sağlık sistemimiz, bağışıklama gücümüzle her zaman hazırlıklı olmalıyız” diye konuştu.