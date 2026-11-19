Gece uykusu sık sık bölünen, sabahları dinlenmiş uyanamayan kişiler için günlük yaşamda uygulanabilecek basit yöntemler öne çıkıyor. Uzmanlar, biyolojik ritmin düzenlenmesinde sabah saatlerinde alınan gün ışığının önemli bir etkisi olduğunu belirtiyor. Doğru zamanda yapılacak 10 dakikalık bir uygulama, uyku düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlayabiliyor.

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Günümüzde yaygınlaşan ekran kullanımı ve değişken uyku saatleri, vücudun doğal ritmini olumsuz etkileyerek uyku kalitesinin düşmesine neden olabiliyor. Uyku ve nörobiyoloji alanındaki araştırmalar, gece boyunca kesintisiz uyuyabilmek için sabah saatlerinde yapılanların da en az akşam alışkanlıkları kadar önemli olduğuna işaret ediyor.

SABAH UYANDIKTAN SONRAKİ İLK 30 DAKİKA ÇOK ÖNEMLİ

Stanford Üniversitesi Nörobiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Andrew Huberman'ın önerileri arasında da sabah gün ışığından yararlanmak bulunuyor. Uyandıktan sonraki ilk 30 dakika içerisinde açık havaya çıkmak, vücudun 24 saatlik biyolojik döngüsünün düzenlenmesine yardımcı oluyor.

Özellikle güneşli günlerde dışarıda geçirilecek 10 dakika, beynin günün başladığını algılamasını sağlayan önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Bu süreçte ışığın pencere camının ardından değil, doğrudan açık havada alınması öneriliyor.

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UYUMADAN ÖNCE ALINAN DUŞ DAHA RAHAT UYKU SAĞLAYABİLİYOR

Uyku düzenini destekleyen alışkanlıklardan biri de akşam saatlerinde duş almak. Sabah alınan gün ışığının etkisini tamamlayan bu yöntem, vücudun uykuya hazırlanma sürecini kolaylaştırabiliyor.

Araştırmalara göre yatmadan 1-2 saat önce, 40-42,5 derece sıcaklığındaki suyla en az 10 dakika duş almak uykuya dalmayı kolaylaştırabiliyor. Duşun ardından vücut sıcaklığında meydana gelen düşüş, çekirdek vücut ısısının azalmasını sağlayarak uykuya geçiş sürecini destekliyor.

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