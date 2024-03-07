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Sağlık araştırmalarının kapsamı genişleyecek! Yurt dışındaki Türk araştırmacılar projelere katılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sağlık araştırmalarının kapsamı genişleyecek! Yurt dışındaki Türk araştırmacılar projelere katılacak

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, sağlık araştırmalarının kapsamını genişletiyor. Türkiye Sağlık Enstitüsü (TÜSEB), tarafından kanser, kronik ve nadir hastalıkların erken teşhis ve tedavisi ile önlenmesi için yürütülen projelere yurt dışındaki Türk araştırmacılar da katılacak.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Türkiye Sağlık Enstitüsü (TÜSEB), sağlık hizmet kalitesinin artırılması amacıyla sağlık sisteminin öncelikli alanlarında araştırma, geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerine ilişkin yeni hedefler belirledi.

Bu doğrultuda kanser, kronik ve nadir hastalıkların erken teşhis ve tedavisi ile önlenmesinde etkin, özgün ve katma değeri olan ürünleri geliştirmek için projeler yürütülecek. Sektörün yeni ürün, bilgi veya hizmet üretmelerini sağlamak için yurt dışındaki Türk araştırmacılar ve nitelikli yabancı araştırmacılar projelere dâhil edilecek.

Kanser araştırmalarıyla ilgili AR-GE çalışmalarına mali ve bilimsel olarak destek sağlanacak. Kanser bilimi ve teknolojilerinde gelişme, buluş ve yenikliklerin sağlık hizmetlerinde kullanılması teşvik edilecek ve yaygınlaştırılacak. Türkiye’nin halk sağlığı ve kronik hastalıklarda klinik araştırmalar açısından rekabet gücü artırılacak. Dışa bağımlılığın azaltılması için stratejik öneme sahip aşı ile ilaç, tıbbi cihaz ve teşhis kitleri geliştirilecek ve yerli üretim yapılacak. Aşı içerisinde yer alan diğer bileşenlerin geliştirilmesi için ilgili sektörlerle iş birliğine gidilecek. 

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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