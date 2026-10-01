Sağlıklı hayata yeni finansman: Sigaradan sağlığa 110 milyar liralık kaynak aktarılacak

Sağlık Bakanlığı, tütün ürünleri ve bazı gıdalardan alınacak katkı paylarıyla "Sağlıklı Hayata Katkı Fonu" kurmaya hazırlanıyor. Taslağa göre sigara paketlerinden 20 lira alınması ve yıllık yaklaşık 110 milyar liralık kaynak oluşturulması planlanıyor.

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Sağlık Bakanlığının hazırladığı kapsamlı tütün ve halk sağlığı düzenlemesiyle, sağlıklı hayat politikalarına sürekli finansman sağlanması maksadıyla “Sağlıklı Hayata Katkı Fonu” kurulması planlanıyor.

Hazırlanan taslağa göre, paketli tütün ürünlerinden paket başına 20 lira, paketsiz tütünden ise kilogram başına 100 lira katkı payı alınması öngörülüyor. Yıllık 5,5 milyar paket sigara tüketimi üzerinden yapılan hesaplamaya göre, yalnızca sigaradan yaklaşık 110 milyar liralık kaynak oluşturulması bekleniyor.

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Bakanlığın hazırladığı 25 maddelik kanun teklifi taslağının AK Parti grubunda yürütülecek çalışmaların ardından yasa teklifine dönüştürülerek ekim veya kasım ayında Meclis’e sunulması öngörülüyor.

Fonun gelirleri yalnızca tütün ürünleriyle sınırlı olmayacak. Taslakta, şekerli içeceklerden içerdiği şeker oranına göre 100 mililitre başına 5 liraya kadar katkı payı alınması bekleniyor. Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen atıştırmalıklardan ise satış fiyatının yüzde 20’si oranında katkı payı alınması planlanıyor.

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Fon kaynaklarından okul beslenme programları, çocukluk çağı obezitesiyle mücadele, diş sağlığı, sağlıklı hayat projeleri ve spor yatırımlarının desteklenmesi planlanıyor. Ayrıca sigara bırakma poliklinikleri, nikotin tedavileri ve tütün denetimlerinin yanı sıra akciğer kanseri ve KOAH gibi tütün kullanımına bağlı hastalıkların tarama ve tedavilerine de kaynak aktarılması öngörülüyor.



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