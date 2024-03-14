Sahurda yendiğinde susatmıyor ve kolay kolay acıktırmıyor! Uzmanı tariflerini paylaştı

Şef Serap Türkel Özbayraktar, gün boyu oruç tutanların yaşadığı en büyük problem olan susuzluğa iyi gelebilecek alternatif ve sağlıklı tarifler paylaştı. Protein içeren gıdaların sahurda bol bol yenmesi gerektiğini belirten beslenme ve diyetetik uzmanı Dilem İrkin Koçan ise oruç tutarken susama ve acıkmaya karşı neler tüketilebileceğini tek tek açıkladı.

Sahurda standart kahvaltının dışına çıkmak isteyenlere tok tutan öneriler sunan şef Serap Türkel Özbayraktar, yapılışlarını da anlattı.

MEYVELİ YULAF LAPASI TARİFİ VE YAPILIŞI

4 yemek kaşığı yulaf

1 su bardağı süt

Üzeri için

Çilek

Frambuaz

Muz

Kaju

Antep fıstığı

Süt ve yulaf tencereye alınır kısık ateşte kıvam alıncaya kadar 6-8 dakika pişirilir. Pişirilen yulaf tabağa alınır üzerine taze meyveler ve kuruyemişler eklenerek servis edilir.

EKMEK ÜSTÜ AVOKADOLU POŞE YUMURTA TARİFİ VE YAPILIŞI

1 yumurta

1 avokado

Akdeniz yeşillikleri

Beyaz peynir

Çörek otu

Ekmek kızartılır, beyaz peynir dilimlenir ve çörek otu ile karıştırılır.

Karıştırılan peynir harcı, ekmeğin üzerine sürülür. Üzerine Akdeniz yeşillikleri ve avokado dilimleri koyulduktan sonra sirkeli su içerisinde pişirilen poşe yumurta eklenir ve sıcak servis edilir.

UZMANINDAN SAHUR VE İFTAR TAVSİYELERİ

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dilem İrkin Koçan ise sahur ve iftarda neler yenmesi gerektiğini tek tek paylaştı.

-Yoğurt hem protein hem de probiyotik kaynağıdır. Yulaf, lif içerdiği için bizi ciddi anlamda tok tutar. Midede şişkinlik yapar. Yine meyvelerle destekleyip meyvelerden kan şekerimizi dengeleyebiliriz. Kırmızı renkli meyvelerle destekleyip antioksidan özelliğinden yararlanabiliriz. Kahvaltı alternatifi olarak ise sebzeli omletlerden yararlanılabilir. Yağ içeriği olan avokado artık yavaş yavaş mutfağımıza girdi. Protein kaynağı yumurtayla beraber tüketebiliriz. Bu bizi aynı zamanda ciddi anlamda tok tutar, bağışıklığımızı destekler. Kardiyovasküler, kolesterol problemimiz varsa bunu destekler.

TUZLU YİYECEKLERDEN UZAK DURUN

-Temel protein kaynağımız proteinin kesin olması gerekir. Protein deyince akla ilk gelen şey ise yumurtadır. Sahurda mutlaka 1 ya da 2 yumurta yemelisiniz. Yine peynir de aynı şekilde sahurda bulunmalıdır. Ancak mümkün olduğunca tuzsuz olmasına dikkat etmelisiniz. Çünkü tuzlu yiyecekler susatır. Zeytin de bulunabilir ancak o da tuzlu olmasın.

SUCUK, SALAM, SOSİS YEMEYİN

-Bol sebze, salata, yeşillik tüketin. Hem içeriğindeki su miktarı hem de posası nedeniyle doygunluğunuz artabilir. Gün içinde en mahrum olduğumuz şey ise su. Sıvı almamızı destekleyecek şekersiz kompostolar yapılabilir. Tarçın, karanfille lezzetlendirilip aynı zamanda kan şekerimizi dengelemeye faydası olabilir. Bizi susatacak olan şey tuzdur. Bu da paketlenmiş tüm gıdalarda bulunur. Şarküteri ürünleri sucuk, salam, sosis tarzı besinler çok susatacaktır. Börek, çörek, pasta, hamur işi tarzı yiyecekler bizi çok fazla susatabilir. O yüzden sahurda mümkün olduğunca bunlardan tüketmeyin. Yine sahurda en az 1 buçuk litre su tüketmeye özen gösterin. Ayranınız da ev yapımı ve az tuzlu olmalıdır. Mineral ihtiyacınızı da maden suyuyla karıştırılan ev ayranıyla karşılayabilirsiniz. İçerisine nane ve zencefil ekleyerek ise sindirim sisteminizi rahatlatabilirsiniz.