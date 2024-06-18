Skolyoz hastalığından kurtuldu, boyu bir günde 5 santim uzadı

Amasya’da yaşayan 55 yaşındaki Şadiye Çakıcı’ya skolyoz teşhisi kondu. Uzun süredir ilaçlarla geçmeyen ağrılar çeken Çakıcı geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuştu. Omurgasındaki eğrilik tedavi edilen kadının boyu 5 santim uzadı.

En çok kız çocuklarında görülüyor: 30 çocuktan biri skolyoz hastası

En çok kız çocuklarında görülüyor: 30 çocuktan biri skolyoz hastası

Amasya’da omurgasındaki eğrilik ameliyatla düzelen kadının boyu bir günde 5 santim uzadı. Beş yıldır yaşadığı sağlık problemlerinden 8 saat süren operasyonla kurtulan 55 yaşındaki Şadiye Çakıcı, bir gün sonra ayağa kalkarak yürümeye başladı.

DOKTORLAR ‘SKOLYOZ’ DEDİ

Vücudunda geçmek bilmeyen ağrılar ve sol ayağındaki kısmı felç nedeniyle hastaneye başvuran hastaya bir dizi tetkik yapıldı. Skolyoz tanısı konulduktan sonra ameliyata karar verildi.

YOL YÜRÜYEMEZ, YEMEK YAPAMAZ OLMUŞTU

Omurgasında oluşan eğriliği başarılı bir operasyonla düzeltilip sağlığına kavuşan evli ve 3 çocuk annesi Çakıcı, “Yol yürüyemez, yemek yapamaz, küçük bir poşet bile taşıyamaz haldeydim. İyice kamburlaşmıştım. Eskiden 1,72 olan boyum 1,67’lere kadar düşmüştü. Şu an yine aynı boydayım. Boyum 4,5 santim uzadı” dedi.

ARTIK AYAKTA UZUN SÜRE KALIYOR

Omurgada eğrilik ve duruş bozuklukları ile oluşan skolyoz rahatsızlığı tanısı koyduğu hastasının ameliyatını yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Önder Taşkın, “Hastamızı 8 saat süren ameliyatın ertesi gün yürüttük. Ayağındaki kuvvetsizlik çok hızlı bir şekilde düzeldi. Artık yürüyebiliyor. Ayakta uzun bir süre kalabiliyor” diye konuştu.

Taşkın, benzer sağlık problemleri olanların alanlarında uzman doktorlara başvurmalarını istedi.