Takviye besin tozu uyarısı! Fazlası zararlı, vücudu bitiriyor

Takviye besin tozları hakkında önemli bilgiler veren ve sporcuları uyaran Fitness Antrenörü Seyhun Açıkgöz, bu ürünlerin fazla alındığında sağlığa zarar verdiğinden bahsetti. Spora başlayanlara dengeli beslenme olmadan bu gıda takviyelerini kullanmamaları gerektiğini söyledi.

Takviye besin tozları (supplementler) hakkında uzmanından önemli bir uyarı geldi. Fitness Antrenörü Seyhun Açıkgöz, “Şiddetli antrenman ve dengeli beslenme olmadan supplementlere para vermek yalnızca para kaybıdır” dedi.

ÖNERİLEN MİKTARDAN FAZLA ALMAYIN

3. kademe kıdemli antrenörlük yapan Seyhun Açıkgöz, takviye besin tozları (supplementler) hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı. Önemli bilgiler veren Fitness Antrenörü Seyhun Açıkgöz, "Her şeyin fazlası zarardır. Su bile içseniz, olması gerekenden fazla içerseniz sağlığınıza zarar verir. Haliyle supplementler de önerilen miktardan fazla alınıyorsa sağlığınıza zarar verebilir. Günümüz sektöründe bulunan supplementlerin çoğu gereksiz. Vücut için tabii ki yararları vardır fakat supplementlerin çoğu, sizin içinde bulunan aminoasitlerin yediğiniz besinlerde fazlasıyla bulunuyor. Bu yüzden alınması gerekmez fakat kullanım talimatına uyulduğu sürece protein tozu alınmasında sakınca yoktur" diye konuştu.

BİLİNEN YANLIŞA DİKKAT ÇEKTİ

Protein tozunun ne olduğundan bahseden Seyhun Açıkgöz, "Protein tozu, protein içeren hayvansal ve bitkisel besinlerin izole edilmiş halidir. Bunlar soya, casein (süt proteini), peynir altı suyu, yumurta, hatta et gibi besinler olabilir. Bu mantıkla protein tozunu zararlı görmek, süt ve süt ürünlerini zararlı görmekle aynı mantığa sahiptir. Buna ek olarak protein tozu zararlı olsaydı, protein ihtiyacının giderilmesi adına hastanelerde bakıma muhtaç insanlara protein süt temin edilmezdi" şeklinde konuştu.

ŞİDDETLİ ANTRENMAN OLMADAN PARA KAYBI

Protein tozu ve diğer ürünlerin yardımcı olduğunun altını çizen Açıkgöz, "Spora başlayan bir birey için yeterli düzeyde dinlenme, şiddetli antrenman ve dengeli beslenme olmadan supplementlere para vermek yalnızca para kaybıdır. Beslenme konusunda öncelikli olan kesinlikle besin tüketimidir, supplement değil. Supplementi kullanırsın fakat yediğin iyi bir besinin yerini asla tutmaz. Protein tozunun yararı bulunsa dahi tüketimi tercihe bağlıdır. Tabii ki protein tozu almak yerine içinde birçok mineral ve vitamin barındıran; balık, tavuk ve et gibi protein içeren besinleri tercih edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.