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Tek ameliyatla karaciğer ve kalın bağırsağındaki tümörden kurtuldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tek ameliyatla karaciğer ve kalın bağırsağındaki tümörden kurtuldu

Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kalın bağırsağındaki tümörün karaciğerine yayılmasıyla kanser teşhisi konulan Turan Kaynar, 6 aylık kemoterapi süreci sonrası iki ayrı ekibin girdiği tek ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Kanser teşhisi koyulan Turan Kaynar sağlığına kavuştu. Ameliyat sonrası konuşan Kaynar “Şimdi daha sağlıklı hissediyorum kendimi. Benim gibi hasta olan kişilerin korkmadan bir an önce tedaviye başlamalarını tavsiye ederim” dedi.

‘MİKRODALGA’ YÖNTEMİ KULLANILDI

Ameliyatı gerçekleştiren hekimlerden Genel Cerrahi Bölümü’nden Doç. Dr. Tayfun Yoldaş, “Turan beyde, kalın bağırsak kökenli bir tümör mevcuttu. Bu karaciğere yayılmıştı. Uzun bir kemoterapi sürecinden sonra onkoloji konseyimizle görüştük. Onkoloji doktorlarının radyoloji doktorlarının, cerrahlarının olduğu konseyde ameliyat kararı çıktı. Karaciğer ekibi karaciğer ameliyatını gerçekleştirdi. Biz de kalın bağırsak ameliyatını gerçekleştirdik. İki ayrı ekip olarak ameliyata girip hem karaciğere hem kalın bağırsağa müdahale ederek, ‘Mikrodalga’ yöntemi ile klasik cerrahinin dışında bu yöntemle hastalığı temizlemiş olduk” diye konuştu.

KİLO KAYBI, KANSIZLIK, KARIN AĞRISI VARSA…

Belli bir yaştan sonra kontrollerin yapılması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Yoldaş, “Özellikle belli bir yaştan sonra karın ağrısı, dışkıda kan görme, kilo kaybı, kansızlık, halsizlik gibi bir şikayet varsa mutlaka bir hekime başvurulmalı ve sindirim sistemi kanseri açısından bunun mutlaka araştırılması gerekiyor” dedi.

“UMUTSUZLUĞA KAPILMASINLAR”

Umutsuzluğa kapılmadığını ancak hastalığı boyunca endişe duyduğunu ifade eden Turan Kaynar, “6 ay kemoterapi aldım. Bu süreçte hiç umutsuzluğa kapılmadım ama endişelendim tabii. Şimdi daha sağlıklı hissediyorum kendimi. Benim gibi hasta olan kişilerin korkmadan bir an önce tedaviye başlamalarını tavsiye ederim.”

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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