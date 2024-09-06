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Ünlü doktor tutuklandı! Güzellik salonlarına sahte ilaç satmışlar

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Ünlü doktor tutuklandı! Güzellik salonlarına sahte ilaç satmışlar
Sağlık Haberleri

İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen kaçak ilaç operasyonunda televizyon kanallarına çıkan, sağlık programlarında uzman hekim olarak konuk olan ünlü doktorun da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Ünlü doktorun güzellik salonlarına kaçak, usulsüz ve sahte ilaç sattığı ifade edildi. İlaçların halk sağlığını tehdit edip etmediği, çıkacak raporla belli olacak.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda aralarında doktorlar, ecza deposu sahipleri ve güzellik uzmanlarının bulunduğu 20 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 5 şüpheli, kaçakçılık ve halk sağlığını tehdit etme suçlamalarıyla tutuklandı.

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ÜNLÜ DOKTOR TUTUKLANDI 

Televizyon kanallarına çıkan, sağlık programlarında uzman hekim olarak konuk olan, sosyal medyada estetik ve güzellik üzerine videolar çekerek, binlerce kişiye ulaşan doktor da tutuklananlar arasında.

Doktorun, ünvanını kullanarak elde ettiği ilaçları, güzellik merkezlerine el altından sattığı iddia edildi. Tutuklanan medikal estetik hekimine ait klinik hizmete kapatıldı.

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GÜZELLİK SALONLARINA SAHTE İLAÇ SATTILAR 

TRT Haber'e göre usulsüzlük ecza depoları ile başlıyor, ilaçlar depoların ticari yetkileri kullanılarak temin ediliyor, anlaştıkları doktorlar üzerinden kullanım izni olmayan güzellik merkezlerine satılıyordu. Üstelik içlerinde sahte ürünler de vardı.

Şikayetler üzerine şüpheliler 3 ay boyunca takip edildi. Soruşturmanın boyutu günden güne genişledi. Yazışmalar, telefon konuşmaları ve hesap hareketleri incelendi. Takiplerde çetenin sınırları aştığı görüldü. Uzak Doğu’ya dahi bu ilaçları gönderdikleri kaçak ilaç ticaretine ait dekontlar yakalandı.

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ÇIKACAK RAPOR BEKLENİYOR

Yakalanan şüphelilerin adreslerinde; 1547 adet botoks ve dolgu ürünleri ile çeşitli tıbbi ilaçlar, 21 adet dijital materyal, 3 gram uyuşturucu madde, yurt dışı ilaç ihracatına konu evraklar ele geçirildi.

Usulsüz yollardan temin edilen ilaçların halk sağlığına tehlike arz edip etmediği, önümüzdeki günlerde çıkacak raporla netlik kazanacak.

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Düzenleyen:  - Sağlık
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