ABD'de yaklaşık 200 bin kişinin verilerinin incelendiği bir araştırmada, gece geç saatlerde yemek yeme alışkanlığının karaciğer hastalıklarıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Bulgulara göre, akşam yemeğinden sonra veya yatmadan önce yemek yiyen kişilerde karaciğer hastalığı görülme oranı yüzde 20 ila 30 daha yüksek.

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Gece geç saatlerde yemek yemek yalnızca kilo alımı ve uyku sorunlarıyla değil, karaciğer sağlığıyla da ilişkili olabilir. ABD'deki Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi (OHSU) araştırmacılarının yürüttüğü çalışma, öğün saatlerinin yağlı karaciğer hastalığı ve siroz gibi rahatsızlıklarla bağlantısını ortaya koydu.

Clinical Gastroenterology and Hepatology dergisinde yayımlanan araştırmada, yaklaşık 200 bin kişinin beslenme ve hayat tarzı alışkanlıkları incelendi. Verileri değerlendiren bilim insanları, katılımcıların yemek yeme alışkanlıklarıyla karaciğer hastalıkları arasındaki ilişkiyi araştırdı.

Uyumadan önce yemek yiyenler dikkat! Uzmanlar uyardı, riski yüzde 30 artırıyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

RİSK YÜZDE 20 İLA 30 DAHA YÜKSEK

Sonuçlara göre, akşam yemeğinden sonra veya yatmadan önce yemek yediğini bildiren kişilerde karaciğer hastalığı görülme oranı, bu alışkanlığa sahip olmayanlara kıyasla yüzde 20 ila 30 daha yüksek çıktı. Ancak araştırmacılar, elde edilen bulguların geç saatlerde yemek yemenin doğrudan karaciğer hastalığına neden olduğunu kanıtlamadığını vurguladı.

Çalışmanın baş yazarı ve OHSU'da karaciğer nakli alanında uzman hekim Dr. Robert Wilechansky, karaciğerin vücudun biyolojik saatiyle yakından ilişkili olduğunu belirtti. Wilechansky, tüketilen gıdaları değiştirmeden yalnızca yemek saatlerini düzenlemenin sağlık üzerinde olumlu bir etkisi olup olmadığını araştırmak istediklerini ifade etti.

Uyumadan önce yemek yiyenler dikkat! Uzmanlar uyardı, riski yüzde 30 artırıyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Araştırmacılara göre vücudun uyku, uyanıklık ve metabolizma süreçlerini düzenleyen biyolojik saati, yiyeceklerin işlenmesinde de önemli rol oynuyor. Çalışmanın ortak yazarlarından Andrew McHill ise vücudun uykuya hazırlandığı gece saatlerinde yemek yemenin, besinlerin metabolize edilmesini zorlaştırabileceğini belirtti. Bu durumun obezite, diyabet ve karaciğer sağlığındaki bozulmalarla ilişkili olabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, yağlı karaciğer hastalığı bulunan kişilerin yalnızca küçük bir bölümünde siroz gibi ciddi komplikasyonların geliştiğine dikkat çekiyor. Bununla birlikte, yatmadan birkaç saat önce yemek yemeyi bırakmanın faydalı olabileceği belirtiliyor.

Araştırmacılar, öğün saatlerini erkene almanın karaciğer sağlığını iyileştirip iyileştirmediğini belirlemek amacıyla yeni çalışmalar yürütmeyi planlıyor. Bu çalışmalarda, özellikle yağlı karaciğer hastalığı bulunan kişilerin beslenme saatleri doğrudan takip edilerek muhtemel değişimler ölçülecek.

Bilim insanları, mevcut bulguların daha erken saatlerde yemek yemenin karaciğeri koruduğunu kesin olarak söylemek için yeterli olmadığını, bu ilişkinin doğrulanması için ek araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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