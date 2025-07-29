Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Uzmandan yaz uyarısı: 2 saatten fazla oda sıcaklığında bırakmayın

Uzmandan yaz uyarısı: 2 saatten fazla oda sıcaklığında bırakmayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Uzmandan yaz uyarısı: 2 saatten fazla oda sıcaklığında bırakmayın
Yaz Mevsimi, İshal, Gıda Zehirlenmesi, Bakteri, Haber
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Ersoy, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte gıda hijyenine özen gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ersoy, “Yaz aylarında sıkça karşılaşılan ishal, dizanteri, tifo gibi hastalıkların ve gıda kaynaklı zehirlenmelerin önüne geçmenin yolu, hijyen kurallarına dikkat etmekten geçiyor” dedi.

Prof. Dr. Yasemin Ersoy; sıcak havalarda gıda hijyeninde dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. 

Hastalıkları önlemek için temiz beslenmeye özen gösterilmesi gerektiğine vurgu yapan uzmanı önerilerini şöyle paylaştı:

-Gıdayı temin, hazırlama ve saklama aşamasında gıdalara bazı mikroorganizmaların bulaşması, çoğalması ya da toksin oluşturmasıyla ortaya çıkan birçok hastalık vardır. Dünya Sağlık Örgütü gıda güvenliği konusunu 5 alt başlıkta toparlıyor. Gıdaların temiz, çürümemiş ve doğru depolanan, hammaddesi sağlıklı bir şekilde ele geçirilmesi önemlidir. Burada el hijyeninin çok önemi var. Dünya Sağlık Örgütü'nün de gıda hazırlama süreçlerinde ilk başta bahsettiği şey; gıda hazırlamaya başlamadan önce, gıda hazırlarken gerektikçe ellerin yeterli ve doğru bir şekilde yıkanması ve ortamın temizliği.

-Kesme tahtası, bıçaklar, yemek hazırlanan alanların temiz olması gerekmektedir. Özellikle çiğ et, balık ve tavuk gibi gıdaların ortak kesme tahtalarında kullanılmaması, bunların aralarda temizlenmesi ve tercihen de kesme tahtalarının çiğ tüketilen sebzeler için ayrıca olması gerekir. Uygun saklama şartlarının olması lazım. 

-Gıdalar pişirildikten sonra hemen tüketilmeyecekse oda ısısına geldikten sonra mümkünse 2 saat içerisinde buzdolabına kaldırılması gerekir. Çünkü 5 ile 60 derece aralığındaki sıcaklık bakterilerin üremesi ve toksin oluşturması için uygun bir sıcaklıktır. Bu aralıkta gıdaları bekletmemek lazım, buzdolabında da uzun süre beklememesi lazım, gıdalarımızı tüketirken koku ve tatta değişiklik olması durumunda da bunun tüketilmemesi gerektiğini belirtmek istiyorum. 

-Gıdayı tekrar ısıtmaya kalktığımızda ise özellikle 60 derece sıcaklığa ulaşması ve yeterince ısıtılması lazım. Bu arada pişme dereceleri önemli. Özellikle et, tavuk ve balık da bu daha önemlidir. 70 derecenin üzerinde bakteriler çok hızlı şekilde ölürler. Parça olduğunda iç ısısının yeterince 70 derecenin üzerine çıktığından emin olmak lazım. Bu tür gıdalar haşlama suyu şeklinde ise sularının berraklaştığını da görmek lazım. 70 derecenin üzerinde pişirdiğimizde gıdalarımız yeterince pişmiş olur.

Özellikle çiğ süt ve süt ürünlerinin tüketilmesiyle hayvan hasta ise bunlar vasıtasıyla insanlara brusella bulaşı meydana gelebilir. Onun için çiğ süt ve süt ürünü tüketiminden kaçınmamız, gerekirse pişirerek ve pastörize tüketmemiz ve çiğ sütten yapılmış peynir tüketmemiz gerektiğinde ise 1,5 ay kadar tadına bile bakmadan yeterli tuz oranına sahip tuzlu suda bekletmemiz ve ondan sonra tüketmeye başlanması önemlidir. 

Gıda hijyenine dikkat ettiğimizde yaz döneminde en çok göreceğimiz ishal, dizanteri ve gıda zehirlenmesi gibi hastalıkların önüne geçmemizi sağlayacaktır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

8.dönem toplu sözleşme ne zaman? Memurlar için kritik süreç başladıGayrimenkul Sertifikası katılım endeksine uygun mu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bu yöntem vücudu yeniliyor! Uzmanı açıkladı: Kalp hastalarına umut ışığı olacak - SağlıkBu yöntem vücudu yeniliyor! Uzmanı açıkladı: Umut ışığı olacakFaydası saymakla bitmiyor! İyi gelmediği şey yok… 100 gramı yalnızca 80 kalori - SağlıkFaydası saymakla bitmiyor! İyi gelmediği şey yok… 100 gramı yalnızca 80 kaloriDenize giren yara döküyor! Aciller doldu taştı... Nedeni belli oldu - SağlıkDenize giren yara döküyor! Aciller doldu taştı...Uykusuz gecelerin sebebi o olabilir! Uzmanlar uyardı, kalp sağlığını da etkiliyor - SağlıkGeceleri serinlemiyoruz, risk artıyor! Tropikal etkilere dikkatAğızdaki saatli bomba! Diş iltihabı yoğun bakımlık edebilir - SağlıkAğızdaki saatli bomba! Diş iltihabı yoğun bakımlık edebilirSıcak havada uyumak da zor! Az uyku çok kilo yapıyor - SağlıkSıcak havada uyumak da zor! Az uyku çok kilo yapıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...