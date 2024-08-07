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Haberler > Sağlık > Uzmanı uyardı! Çocuklar için tehlikeli: Hafıza kaybına neden oluyor

Uzmanı uyardı! Çocuklar için tehlikeli: Hafıza kaybına neden oluyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Uzmanı uyardı! Çocuklar için tehlikeli: Hafıza kaybına neden oluyor

Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bazı hayvanların süt ve vücut yağlarında bulunan trans yağlar yapay olarak üretiliyor aynı zamanda besinlerin raf ömrünü uzatıyor. Ancak uzmanlar trans yağların hafıza problemlerine yol açan etkenlerden biri olduğunu aktarıyor.

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, trans yağların hafıza problemine yol açtığını belirtti, ailelere dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgiler aktardı.

HAMUR İŞLERİ, KIZARMIŞ BESİNLER, PAKETLİ YİYECEKLER…

Trans yağların bazı hayvanların süt ve vücut yağlarında bulunduğunu ifade eden Aslıhan Küçük şu uyarıları yaptı: 

-Trans yağların birincil diyet kaynakları işlenmiş besinlerdir. Bunların dışında trans yağ içeren besinler; raf ömrü uzun pişmiş ürünler, süt tozları, hazır satılan pişmiş hamur işleri, kurabiyeler, börekler, kekler, pastalar, pizza hamuru, paketlenmiş aperatif yiyecekler (kraker, mikrodalgada patlamış mısır, cips), çubuk margarin, katı bitkisel yağ, kızarmış besinler (patates kızartması, kızarmış tavuk, nugget, tavada balık), şeker çubukları.

HAFIZA PROBLEMLERİNİN SEBEBİ

Yapay üretilen yağlar besinin raf ömrünü uzatır. Herhangi bir gözlemsel çalışmada olduğu gibi sonuçlar tek başına sadece trans yağların hafızada değişikliklere neden olduğunu göstermez ancak hafıza problemlerine yol açan etkenlerden biri olarak trans yağlar görülebilir.

“SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLARI SİZ HAZIRLAMALISINIZ”

Küçük, özellikle fazla miktarda doymuş ve trans yağ içeren ve gerek ambalajları gerekse tatlarıyla çocukların ilgisini çeken minik atıştırmalıkların sağlığı tehdit ettiğini kaydederek, “Bu nedenle çok pratik ve kolay tariflerle çocukların elinin altında olmasını istediğiniz sağlıklı atıştırmalıkları siz hazırlamalısınız.” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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