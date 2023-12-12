'Yargı' dizisi organ bağışçılarını korkuttu

12 Aralık 2023 05:18 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 05:20

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Diziyi izleyen organ bağışçıları Türk Böbrek Vakfını arayarak “Biz de organlarımızı bağışladık ama şimdi korku içindeyiz, ya bizi de organlarımız için öldürürlerse!” diyerek organ bağışından nasıl vazgeçebileceklerini öğrenmeye çalıştılar.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk “Dizi yayınlandıktan hemen sonra vakfa birkaç telefon geldi, hepsini gerekli açıklamayı yaparak aydınlattık” dedi ve ancak gün geçtikçe artan telefon sayısı ile bu konuda açıklama yapma zorunluluğunun doğduğunu belirtti.

Timur Erk “Yargı dizisinin geçtiğimiz hafta ekrana gelen bölümünde ambulans şoförü tarafından, kalp nakli bekleyen oğlu için organ bağışında bulunan kişileri, organın kullanılabilme şartı olan beyin ölümünün şartlarını sağlayarak öldürmesi ile hikâye edilen bölüm, ne yazık ki gerçek hayatta organlarını bağışlamış kişileri tedirgin etmiş ve verdikleri bu kararı sorgulamalarına sebep olmuştur. Ülkemizde hâlen 23 bini böbrek nakli bekleyenler olmak üzere yaklaşık 26 bin kişi organ nakli bekleme sırasındadır” dedi.

“SÜREÇ ÇOK YANLIŞ AKTARILMIŞ”

Timur Erk, organ bağışında sürecin dizideki gibi yürümediğini belirterek “Sağlık Bakanlığının organ nakli bekleme sırası, dinamik bir yapıdadır. Bekleyen hastalar kan grubu, doku uyumu, yaş ve böbrekler için diyalize giriş süresi gibi kriterlere göre ayrıca listelenmekte, acil durumlara öncelik tanınabilmektedir. Bir kişinin bekleme listesinde belli bir sırada sabit bulunması mümkün değildir” dedi.