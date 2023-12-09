Yargı’nın savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu baba oldu

9 Aralık 2023 14:09 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 16:56

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kanal D’de yayınlanan Yargı dizisinde üstlendiği savcı Ilgaz karakteri ile izleyicinin beğenisini kazanan oyuncu Kaan Urgancıoğlu, ilk kez babalık heyecanı yaşadı.

“ÇILGINLIK YAPTIK”

Başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, işletmeci Burcu Denizer ile sürpriz bir şekilde Atina’da dünya evine girmişti. Yazın nikah masasına oturan çiftten Urgancıoğlu, “Sadece sizler için değil benim ailem için de sürpriz bir nikah oldu. 'Böyle bir şey yapsak bozulur musunuz?' dedim. Onay alınca böyle bir çılgınlık yaptık. Bende Burcu da sade bir nikah düşünüyorduk zaten. Ailemizi ve arkadaşlarımızla beraber güzel bir kutlama yapmayı planlıyoruz” diyerek mutluluğunu paylaşmıştı.

ERKEK BEBEK MÜJDESİ

Ünlü çiftten kısa süre sonra mutlu haber geldi. Burcu Denizer, Instagram hesabından bir pozunu yayınlayarak hamile olduğunun müjdesini verdi. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ikilinin bebeklerinin cinsiyetinin ise erkek olduğu ortaya çıktı.

İŞTE İSMİ...

Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer’in heyecanlı bekleyişi sona erdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; mutlulukları günden güne artan çift, dün akşam saatlerinde ilk bebeklerini kucağına aldı. Burcu Denizer’in özel bir hastanede doğum yaptığı öğrenildi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu bilgisi edinildi.

Çif, oğullarına ise 'Ardıç' adını verdi. Ardıç; 'güzel kokulu yapraklarını hiç dökmeyen, yuvarlak ve kara renkli üzümsü yemişleri olan bir ağaçcık' olarak biliniyor. Aynı zamanda 'Ay kadar güzel, fırtına kadar yıkıcı' anlamına da geliyor.