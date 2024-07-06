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Yazın da peşimizi bırakmıyor! Soğuk algınlığı mı? Saman nezlesi mi?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yazın da peşimizi bırakmıyor! Soğuk algınlığı mı? Saman nezlesi mi?
Saman Nezlesi, Hassasiyet, Haber

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaz aylarında hapşırma, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, gözde sulanma gibi şikayetler giderek çoğaldı. Uzmanlar, soğuk algınlığı ile saman nezlesi arasındaki ince farkı açıkladı.

Alerjik rinit, hapşırma, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, gözde sulanma, burun ve gözde kaşıntı gibi şikâyetlere sebep olan saman nezlesinin daha çok ilkbahar ve yaz aylarında görüldüğünü söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özcan Oğurlu “Soğuk algınlığı saman nezlesinin aksine bulaşıcıdır.

Saman nezlesinde ateş olması beklenmez. Soğuk algınlığında ise kas ve eklem ağrıları olması beklenir. Saman nezlesi, ilkbahar ve yaz aylarında artış gösterirken, soğuk algınlığı daha çok kış aylarında görülür.

Eğer hassasiyet varsa ağaç, çimen, çiçek ve bitkilerden gelen polenler, küf mantarları, ev tozu akarları, evcil hayvanların tüyleri ve çeşitli böcekler, alerjik nezle bulgularının ortaya çıkmasına sebep olabilir” dedi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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