‘Zararlı madde’ alarmı! Dünyaca ünlü markanın sosislerinde tespit edildi, toplatılıyor

İnsan sağlığına zararlı maddeler içerdiği tespit edilen ve raflardan kaldırılan gıdalara bir yenisi daha eklendi. Almanya, içeriğinde sağlığa uygun olmayan madde bulunması gerekçesiyle bir sosis markasının ürünlerini toplatma kararı aldı.

Gıdaların bozulmasını engellemek ve dayanıklılık kazandırmak için ısıl işlem uygulanır. Isıl işlem gören gıdalar arasında yer alan ve birçok kişinin severek yediği sosisler için herkesi ilgilendiren bir uyarı geldi.

Ünlü bir markanın sosisleri için raflardan toplatma kararı çıkarıldı. İçerisinde zararlı maddeler saptanan sosislerde zehirli patojenler olduğu da ortaya çıktı.

ZARARLI PATOJENLER TESPİT EDİLDİ

Yurt dışında Kaufland adlı markette satılan, dünyaca ünlü marka Kübler'in bazı ürünlerinde zararlı patojenler tespit edildi. Bu nedenle marka, ürünleri geri çağırma girişimi başlattı.

Almanya, Baden-Württemberg, Bavyera, Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland eyaletlerindeki "Der Wurst Discounter" ve Emil Färber mağazalarında satılan ürünler için toplatılma çağrısı yaptı.

Sağlığa zararlı maddelerin tespit edildiği ürünler şöyle;

Hausmacher Blutwurst (400 gram)

Landrotwurst (125 gram)

Leberwurst fein mit Kalbfleisch (125 gram)

Hausmacher Leberwurst (200 gram)

Parti numaraları: 2405036115; 2403087418; 2406298332; 24040126115; 2406266821

Ürünlerin son kullanma tarihinin 31/12/2026 olduğu belirtildi.