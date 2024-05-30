Amazon Bitkilerinin Melodileri İstanbul Akvaryum'da!

İstanbul Akvaryum, Amazon Yağmur Ormanları bölümünde yeni bir deneyim alanını ziyaretçileriyle buluşturdu. Ziyaretçiler, “Sound Garden” deneyim alanındaki teknoloji ile Amazon bölgesinde yetişen bitkilerin elektrik sinyallerinin oluşturduğu melodileri keşfedebilecek.

Türkiye’nin ulusal akvaryumu İstanbul Akvaryum, Amazon Yağmur Ormanları bölümünde, ziyaretçilerinin bitkilerin büyülü dünyasını daha yakından tanıyacağı yeni bir deneyim alanı oluşturdu. “Sound Garden” deneyim alanında bitkilerin meydana getirdiği elektrik sinyalleri sonifikasyon teknolojisiyle farklı tarzda melodilere dönüştürülüyor. Ziyaretçiler, kulaklık takarak bu eşsiz deneyimi bireysel olarak yaşayabiliyor ve Amazon’un gizemli seslerine doğrudan tanıklık etme fırsatı bulabiliyor.

İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu: "İstanbul Akvaryum olarak, ziyaretçilerimize her zaman unutulmaz ve yenilikçi deneyimler sunmayı hedefliyoruz. Amazon Yağmur Ormanları bölümümüzde hayata geçirdiğimiz sergimiz, bu vizyonumuzun en yeni ve heyecan verici adımlarından biri. Bitkilerin elektrik sinyallerini melodilere dönüştüren bu yenilikçi teknoloji sayesinde, ziyaretçilerimiz Amazon'un eşsiz atmosferini farklı bir şekilde keşfetme fırsatı bulacaklar. Tüm ziyaretçilerimizi bu benzersiz deneyimi yaşamaya davet ediyoruz."

Dev köpek balıklarından vatozlara, cüce kayman timsahından balon balıklarına kadar birçok canlı türüne ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum, ziyaretçilerine birbirinden ilginç canlıları yakından tanıma fırsatı sağlıyor. Ziyaretçiler, su altı dünyasını keşfederken bitkilerin oluşturduğu melodileri dinleyebilecekleri yeni sergiyi de deneyimleyebilecek.