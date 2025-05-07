Annelere en özel hediye Waterman'dan

Waterman 11 Mayıs Anneler Günü için yeni ürününü sahneye çıkardı. Her anınızda yanınızda olan annelerinizin Anneler Günü’nü “Hémisphère Metalik Bakır Dolma Kalemi” ile unutulmaz kılın…

ABD’li Newell Brands markalarından Waterman, 11 Mayıs Anneler Günü için unutulmaz bir hediye seçeneği sunuyor. Yeni “Hémisphère Metalik Bakır Dolma Kalemi” modaya uyumlu renkleriyle dikkat çekerken Anneler Günü için en popüler hediye seçenekleri arasında yer alıyor. Şıklık ve zarafeti bir arada sunan, ince bir silüete ve lüks metalik lake kapağa sahip olan kalemi yıllarca keyifle kullanmak mümkün.

BAKIRIN CAZİBESİ HAKİM

Modanın aksesuara geçişinden ilham alan “Bakır Kırmızısı Hémisphère” dolma kalemin, mevsimden mevsime gardırop parçalarının temel öğelerine mükemmel bir şekilde uyum sağladığına dikkat çeken Newell Brands yetkilileri “Waterman imzalı çift dallı, açık altın kaplamalı klips ve süsleme, sofistike detaylar katar. Simgesel halkalı 'W' ile kazınmış açık altın kaplamalı uç, kalemin şık, mevsimler arası görünümünü tamamlar” dediler.



“Hémisphère Metalik Bakır dolma kalem, önümüzdeki yıllarda keyifle kullanacağınız bir aksesuardır” diyen marka yetkililerinin verdiği bilgiye göre “Hémisphère 25 Metalik Bakır GT Dolma Kalem”in fiyatı KDV dahil 5.200 TL olarak belirlendi. Özel kutusunda raflardaki yerini alan kalem Anneler Günü’ne özel bir dokunuş katacak.



