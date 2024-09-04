Atıktan değere: Biotrend ile çevre dostu dönüşüm

2017 yılından bu yana atık yönetimi ve enerji üretimi alanında faaliyet gösteren Biotrend, hem atıklara katma değer katıyor hem de iklim değişikliğiyle mücadele ediyor.

“Gezegenin sürdürülebilirlik departmanı” misyonuyla Türkiye genelinde; biyogaz, biyokütle ve entegre atık yönetimi tesisleriyle faaliyet gösteren şirket; mekanik ayrıştırma, atık su arıtma, kompost üretimi gibi birçok farklı alanda yatırım yapıyor. 9 ilde toplam 17 tesisi bulunan Biotrend, 114,2 Mwe kurulu güce sahip ve yıllık 6 milyon ton karbon emisyonunu engelliyor.

2-2,5 milyon ton yıllık düzenli karbon sertifikası üretim kapasitesi bulunan Biotrend, 2022’nin son çeyreği ile 2023’ün son çeyreği arasındaki 12 aylık dönemde 7,3 milyon dolarlık karbon geliri elde etti.

"KİŞİ BAŞI GÜNLÜK 1 KİLOGRAM ATIK ÜRETİYORUZ"

Doğanlar Holding CEO'su Salih Tuncer Mutlucan, şu ifadeleri kullandı:

"Holding olarak mobilya, enerji, inşaat ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteriyoruz. Her markamızla, Türkiye'nin geleceği için önem arz eden sürdürülebilirlik ve yenilikçilik içeren girişimlerde bulunmak bizim için çok değerli. Atık yönetimi sektöründe kısa sürede önemli yol kateden ve sahip olduğu elektrik üretim lisanslarının toplam gücü olarak sektöründe en büyük iki oyuncudan biri olan Biotrend ile Türkiye genelinde 17 tesisimizle yıllık 3,2 milyon ton evsel atığı işliyoruz.

Ülkemizde artan nüfus ve tüketim alışkanlıklarıyla birlikte atık üretimi de hızla artıyor. Bugün kişi başı günlük 1 kilogram atık üretiyoruz. Bu da ülke genelinde günlük yaklaşık 80 bin ton atık anlamına geliyor. Bu çarpıcı rakamlar, atık yönetiminin ne kadar önemli bir sorun olduğunu gözler önüne seriyor. Döngüsel ekonominin Türkiye’deki öncü şirketi olarak yatırımlarımıza devam ediyoruz."

"HEM ÇEVRE KORUNACAK HEM DE EKONOMİYE KATKI SAĞLANACAK"

Biotrend’in değerli yatırımlarıyla; çevreye duyarlı, İzmir'in kalbinde atıkların enerjiye dönüştüğü, sürdürülebilirliğin hayat bulduğu bir dönüşüm yaşanıyor.

Uzun vadeli atık tedarik sözleşmeleri sayesinde, güvenli ve sürdürülebilir bir atık yönetimi sistemi ile yoluna devam eden şirketin tüm enerji santralleri en son teknolojiye sahip makinelerle donatılmış olup, yüksek enerji verimliliği ve düşük çevresel etkisiyle öne çıkıyor.

İzmir'de hayata geçirdiği yenilikçi projelere dikkat çeken Biotrend CEO’su Özgür Umut Eroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Özellikle plastik atıkların ekonomiye kazandırılması konusunda önemli adımlar atıyoruz. Honeywell işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin ilk plastik ileri dönüşüm tesisi, yıllık 60 bin ton plastik atığı işleyerek sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlıyor. 2027 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçirilmesi planlanan tesis sayesinde ekonomik ömrünü tamamlamış plastik atıklar, ileri teknolojilerle işlenerek yeni ürünlere dönüştürülecek ve böylece hem çevre korunacak hem de ekonomiye katkı sağlanacak" şeklinde konuştu.

"İLK ETAPTA 240 KİŞİLİK İSTİHDAM HEDEFLİYORUZ"

Biotrend ve Freepoint Eco-Systems arasında yapılan potansiyel ortaklığa değinen Eroğlu, “Bu ortaklık sayesinde atık plastikleri, yeni plastik üretiminde kullanılan hammadde olan piroliz yağına dönüştürerek döngüsel ekonomiye önemli katkı sağlayacağız. Bu sayede, hem çevresel kirlilik azaltılacak hem de ekonomik değer oluşturulacak. Biotrend olarak, bu iş birliğine endüstri uzmanlığı ve İzmir Aliağa'da kurulacak olan gelişmiş plastik ileri dönüşüm tesisi inşa etme ve işletme deneyimini getiriyoruz. Ortaklık, Türkiye, Balkanlar ve Orta Asya'da yeni projeler geliştirerek yıllık 250.000 ton atık plastiği ileri dönüştürebilecek toplam bir üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Aliağa’daki tesis için 300 milyon dolarlık yatırım yapıldı. İlk etapta tesiste 240 kişi istihdam ettirmeyi hedefliyoruz. 40 kişisi Ar-Ge alanında çalışmalar yürütecek. Tesisin üretim hacmi arttıkça ve tesis büyüdükçe çalışan sayımızı artıracağız. Bu kapsamlı ileri dönüşüm çabası, plastik kirliliğinin azaltılmasında önemli bir rol oynayacak. Menderes’te yer alan biyogaz tesisi için de 50-55 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik. İzmir’de gerçekleştirdiğimiz yatırımların yanı sıra yapılacak olan yatırımların toplamı 350 milyon dolar tutarında” şeklinde açıklama yaptı.