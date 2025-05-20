Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek: 1975’ten Bugüne Halıya Adanmış Bir Ömür

Yarım asra yaklaşan tecrübesiyle 1975 yılında kurulan firmamız, halıcılık alanında yalnızca ürün değil, aynı zamanda değer üretmeyi ilke edinmiştir. Kurulduğu günden bu yana müşteri memnuniyetini, kaliteyi ve yeniliği ön planda tutarak sektörde güvenin simgesi haline gelmiştir.

Firmamızın kalbi, geleneksel halıcılığın beşiği olan Demirci’de atmaktadır. Buradaki modern üretim tesisimizde, iplikten son ürüne kadar tüm üretim aşamalarında son teknolojiyi kullanarak yün halı üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu tesis, Türkiye’nin yün halı üretiminde en büyük ve en gelişmiş tesislerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

İleri teknolojiyle donatılmış makineler sayesinde zamana ayak uyduran, çağdaş tasarımlarla bezenmiş halılar üretirken; kültürel mirasımıza da sıkı sıkıya bağlı kalıyoruz. El dokuma halılar, firmamızın ruhunu oluşturan temel değerlerden biri olmaya devam ediyor. Usta zanaatkârlarımızın ilmek ilmek dokuduğu bu eşsiz ürünler, geçmişten günümüze taşınan emek ve estetiği yansıtan sanat eserleridir.

Bugün ürettiğimiz yün halılar, 100 ülkeye ihraç edilmekte ve dünya genelinde büyük ilgi görmektedir. Otel, cami ve özel projelerde kullanılan el halılarımız, kalite ve güvenin sembolü olarak tercih edilmektedir. En lüks, özel ve kaliteli halılarımız ise Angora Halı fabrikamızda üretilmektedir.

Yurt içinde 300, yurt dışında ise 1000 bayi ile hizmet veren firmamız, müşterileriyle birebir temas kurarak sadece ürün değil, aynı zamanda profesyonel rehberlik de sunmaktadır. Şubelerimiz; satış noktası olmanın ötesinde, gelenek ile tasarımın buluştuğu özel mekanlar olarak konumlanmıştır.

Bizim için halı yalnızca bir zemin kaplaması değil; bir yaşam tarzı, bir evin kimliği ve bir kültürün taşıyıcısıdır. Bu bilinçle çıktığımız yolda her geçen gün daha güçlü adımlarla ilerliyor; hem Türkiye’de hem dünyada halı denince akla gelen ilk markalardan biri olmayı hedefliyoruz.