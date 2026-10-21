RAMS Türkiye İnşaatlar Koordinatörü Tolga Metin Asutay, sel felaketinin ardından RAMS Park House Maslak projesinde yapılan teknik incelemelerde herhangi bir yapısal hasara rastlanmadığını açıkladı. İstinat duvarlarında 1 santimetrelik dahi hareket tespit edilmediğini belirten Asutay, şantiyedeki çalışmaların pazartesi günü yeniden başladığını bildirdi.

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İstanbul’da etkili olan ve son 84 yılın en yüksek yağış değerlerine ulaşıldığı bildirilen sel felaketinin ardından RAMS Park House Maslak projesinde teknik kontroller gerçekleştirildi. RAMS Türkiye İnşaatlar Koordinatörü Tolga Metin Asutay, selin ardından yapılan ölçümlerde istinat duvarlarında herhangi bir hareket tespit edilmediğini, projenin güvenli şekilde ilerlemesine engel oluşturacak yapısal hasara rastlanmadığını söyledi. Asutay, kentsel dönüşümün yalnızca eski yapıların yenilenmesinden ibaret olmadığını, zemin, altyapı, yapı güvenliği ve çevresel risklerin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

"SEL GÜNÜ BÖLGE HALKINA DA YARDIMCI OLDUK"

Sel anında proje bölgesi ve çevresinde yaptıkları çalışmalardan bahseden Asutay, "Selin ardından yapılan kontrollerde şantiyemizde sadece maddi zararımız oldu, projeyi zora sokacak bir durum olmadı. Sel günü şantiyemizin güvenliğini sağladıktan sonra iş makinelerimizle bölge halkına yardımcı olduk" dedi.

RAMS’tan sel sonrası kentsel dönüşüm vurgusu

"PROJEMİZ DERE YATAĞINDA DEĞİL"

Şantiyenin yakınındaki dere ıslah çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Asutay, "Bizim projemize denk gelen bölümleri ıslah ediyoruz. Islah çalışmalarımızı İSKİ ile koordineli olarak yürütüyoruz. Bizim projemiz dere yatağında değil yamaçta bulunmaktadır. Projemiz kentsel dönüşüm projesi. Bu sel felaketi bize böyle bir projeye ihtiyaç olduğunu gösterdi. Proje alanında önceden yaklaşık bin hane vardı, bu yapılar bugün burada olsaydı çok daha kötü senaryoları konuşuyor olacaktık. Suyun geldiği seviye bu bölgede eskiden bulunan konutların çok üzerindeydi. Bu proje ile bunun da önüne geçmiş olduk. Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini yürütüyoruz. Çalışmalarımız tam randımanıyla sürüyor, selin etkilerini sıfıra indirdik, söz verdiğimiz sürede projeyi tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi vatandaş Recep Kaygın da sel felaketinin ardından açıklamalarda bulundu. Kaygın, "Küçük çaplı yağışlarda dahi buradaki konutlar zarar görüyordu. Mahalleli olarak bir toplantı yaparak karar aldık, ardından RAMS Global Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül’e ulaştık. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketi buradaki konutlar duruyorken yaşansaydı en az 20 tane konut sular altında kalacaktı. Sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı çok daha fazla olabilirdi" dedi.

Bir diğer hak sahibi Mustafa Kaygın ise kentsel dönüşüm projesini kendileri için kurtuluş projesi olarak gördüklerini söyledi. Mustafa Kaygın, "Bu dönüşüm olmasaydı, biz burada farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Geçtiğimiz gün yaşanan sel felaketinde burada yıkılan gecekonduların çatılarını dahi göremezdik. Bu dönüşüm ile yaşanabilecek facialardan kurtulmuş olduk" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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