Saat&Saat’ten Eğlenceli Reklam Filmi Serisi: “Bu Saatten Sonra”

Saat&Saat, merak uyandıran yeni reklam filmi serisini tanıttı. Dört farklı kurgudan oluşan bu seri, markanın “Ee 30 yıl olmuş, bu saatten sonra uzun reklam mı yapacağız?" şeklindeki cesur ifadesiyle reklamcılığın sınırlarını zorluyor. Saat&Saat, bu film serisiyle izleyicilere alışılmışın ötesinde, kreatif bir yaklaşım sunuyor.

Yenilikçi çalışmalarıyla öncü marka Saat&Saat, yeni reklam filmi serisinde eğlenceli bir kurguya daha imza atıyor. 30. yılını kutlayan marka; “bu saatten sonra uzun uzun anlatmak olmaz” diyerek, kısa ve mizahi dört reklam filminden seriyi ekranlara taşıyor.

Marka, 30 yıldır Türkiye’nin Saatçisi olarak tecrübesini kısa ve net bir şekilde ortaya koyan seride aynı zamanda ürün çeşitliliğini de tüketiciye kreatif bir şekilde sergiliyor.

aRthuR İstanbul’un kreatif sürecini üstlendiği reklam filmlerinde, "Hayatta herkesin belli bir zamandan sonra vakit kaybetmek istemediği şeyler vardır. Bunlar bize bol bol 'Bu saatten sonra...' ile başlayan cümleler kurdurur." içgörüsüyle yola çıkılıyor. Zamanın değerini vurgulayan Saat&Saat, bu keyifli seriyi Toprak Sergen’in seslendirdiği "Ee, 30 yıl olmuş! Bu saatten sonra uzun reklam mı yapacağız?" sloganıyla tamamlıyor.

İzleyicileri hem güldüren hem de hayatın içinden "bu saatten sonra..." denilen anlarını kreatif bir şekilde ekrana taşıyan bu reklam filmi serisinin prodüksiyonunu Norr Film üstlenirken, yönetmen koltuğunda Can Pehlivanlı bulunuyor.

“Bu saatten sonra” serisini buradan izleyebilirsiniz.

Künye

Marka: Saat&Saat

Marka Proje Ekibi: Berfin Kaplan Albayrak, Beste Baytaz, Emre Yaprak, Emir Erdoğmuş, Fatih Aktan, Ceren Kavaklı, Ceyda Tutkun Kuzakçı, Zafer Türk

Ajans: aRthuR İstanbul

Yönetmen: Can Pehlivanlı

Prodüksiyon: Norr Film

Görüntü Yönetmeni: Yağız Yavru

Dublaj Sanatçısı: Toprak Sergen

Müzik: 25m2 Music