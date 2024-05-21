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“Şimdi fark oluşturmanın zamanı”

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
“Şimdi fark oluşturmanın zamanı”

Şirket Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AXA Türkiye, 2024 sürdürülebilir gelişim ve büyüme hedeflerini acenteleriyle paylaşmak üzere 8 bölgesine bağlı 9 ili kapsayan turuna başladı.

Değişen dünya ve ülke şartlarının iş yapış biçimlerinde de farklı açıları değerlendirme ihtiyacı doğurduğuna ve bu sebeple de 9 ili kapsayan “Farklıyız, Fark Oluşturmakta Kararlıyız” mottosuyla yola çıktıklarını ifade eden AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken, şu ifadeleri kullandı:

“AXA Türkiye olarak 2023 yılını teknik altyapımız, insan gücümüz, kuvvetli sermaye yapımız, çevik satın alma ve entegrasyon sürecimiz sayesinde başarılı bir grafikle tamamladık. AXA Sigorta’da yüzde 110 büyüme oranımızla 36 milyar TL prim büyüklüğüne, AXA Hayat Emeklilik’te ise 4,8 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştık. Sektördeki konumumuzu, finansallarımızdaki gücümüzü ve grubumuzun Türkiye’ye olan inancını arkamıza alarak 2024 yılında etki alanımızı daha da genişletme yoluna gidiyoruz. Büyüme, sadeleşme, kurumsal sorumluluk ve dayanıklılık ile teknoloji başlıkları ana odak alanlarımızı oluşturuyor. 2024 için AXA Sigorta’da %80 üzerinde büyüme, AXA Hayat Emeklilik’te ise fon büyüklüğümüzü 10 milyar TL üzerine getirme hedefi belirledik. Şimdi fark oluşturmanın zamanı, biz 4 bin acentemizle bunu başaracağımıza gönülden inanıyoruz.”

AXA Global tarafından da belirlenen hedefler konusunda desteklendiklerini belirten Ölken, konuşmasına şöyle devam etti: “Sürdürülebilir gelişim ve büyüme için önümüzde hiçbir engel yok. 2023 yılında sermaye artışımızı 1,7 milyar TL’den 5,7 milyar TL’ye çıkarırken, rezervlerimizi 1,6 milyar TL daha güçlendirdik. Günümüzde yaşanan iklim, jeopolitik, toplumsal ve ekonomik anlamda kırılganlıklar karşısında şirketimizin sürdürülebilir gelişim ve büyüme yolculuğunda finansal çevikliği büyük önem kazanacaktır. Temel felsefemiz insanlığın gelişmesi adına insanlar için değerli olanı koruma anlayışını güçlendirerek farklı olmaya devam edeceğiz.”

Düzenleyen:  - Şirket Haberleri
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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