Verifone V660p-A ECR yeni nesil yazar kasa POS cihazı, GİB onayını aldı

Verifone olarak, grup şirketimiz Panaroma Bilişim Teknolojileri ile yeni nesil Yazar Kasa POS cihazımız Verifone V660p-A ECR’nin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) onayını aldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Güvenli ödeme teknolojilerini mevzuata uyumlu altyapıyla bir araya getiren V660p-A ECR Yeni Nesil Yazar Kasa POS cihazı ile işletmelerin ödeme ve mali işlem süreçlerini tek bir portatif cihaz üzerinden yönetebilmelerini sağlıyoruz. Ödeme işlemlerini, mali iş akışlarını ve müşteriye yönelik ekranı tek cihazda birleştirerek işletmelere farklı ortamlarda hızlı ve güvenli ödeme imkânı sunuyor, ek donanım ihtiyacını azaltıyoruz.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Android 13 işletim sistemiyle desteklenen V660p-A ECR Yeni Nesil Yazar Kasa POS cihazı, kullanıcı dostu tasarımı ve PCI PTS 7 sertifikasyonuyla üst düzey güvenlik sunuyor. Yerleşik ödeme akışları sayesinde manuel adımları ve işlem hatalarını azaltmayı hedeflerken Wi-Fi ve LTE bağlantı seçenekleriyle farklı çalışma ortamlarında mobil ve mevzuata uygun ödeme süreçlerini destekliyoruz. Güvenliği, kullanım kolaylığını, yüksek ekran çözünürlüğünü, güçlü bataryası ve operasyonel verimliliği bir araya getiren cihazımızla işletmelerin günlük ihtiyaçlarına yanıt veren yeni nesil bir ödeme deneyimi sunuyoruz.

Verifone Ticari Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Barış Pala, Yeni Nesil Yazar Kasa POS onayına ilişkin “Verifone V660p-A ECR Yeni Nesil Yazar Kasa POS cihazımız için GİB’den onay almak, ekibimiz için bir dönüm noktası oldu. Bu onay, yerel mevzuatla uyumlu, güvenli ve yüksek performanslı finansal teknolojiler geliştirme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha gösteriyor. Dünyanın en dinamik ve gelişmiş ödeme pazarlarından birini olan Türkiye’de Yeni Nesil Yazar Kasa POS çözümümüzü piyasaya sunmak, uçtan uca ödeme ortağı olarak konumumuzu güçlendirmektedir.” ifadelerine yer verdi.

Barış Pala ayrıca şunları ekledi:

“Satış noktasında işlemleri kolaylaştırırken mali mevzuata tam uyumluluğu da sağlayan modern ve güvenilir Yeni Nesil Yazar Kasa POS terminalimizle yerel işletmelere destek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz.”

Perakende, HORECA (otel, restoran, kafe), eczane, basit usule tabi işletmeler ve KOBİ’ler başta olmak üzere farklı işletme türlerinin ihtiyaçları gözetilerek tasarlanan Verifone V660p-A ECR Yeni Nesil Yazar Kasa POS geniş bir kullanım alanına hitap ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) onayıyla Türkiye pazarında kullanıma sunulması için önemli bir aşamayı tamamlayan cihazımızın, denetime hazır mali süreçleri destekleyen altyapısı ve portatif tasarımıyla işletmelerin güvenli ve pratik ödeme çözümlerine erişimini kolaylaştırmasını hedefliyoruz.

Global ödeme teknolojileri alanındaki deneyimimizi Türkiye pazarının ihtiyaçlarıyla buluşturarak bayi ve iş ortaklarımız için yeni fırsatlar oluşturmayı, ürün portföyümüzü güçlendirmeyi ve işletmelerin dijitalleşme yolculuklarına katkıda bulunmayı sürdürüyoruz.

VERİFONE HAKKINDA

Verifone, dünyanın önde gelen markalarının güvendiği, küresel ölçekte lider bir ödeme teknolojisi sağlayıcısıdır. Verifone, sınırsız ödeme ağını destekleyerek, ticaretin gerçekleştiği her yerde esnaf, fintech şirketleri ve finans kurumları için benzersiz ticaret deneyimleri sunar. Esnek bir platformu, 2.500’den fazla entegrasyondan oluşan açık bir ekosistemi ve kırk yıllık ödeme uzmanlığını bir araya getiren Verifone, ödeme süreçlerindeki karmaşıklığı ortadan kaldırır ve her ödeme kanalında olanakları genişletir. Daha fazla bilgi için www.verifone.com adresini ziyaret edin.

PANAROMA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HAKKINDA

Verifone, Türkiye’de büyüme trendini sürdürerek, bilişim sektöründe faaliyet gösteren ve Olivetti’nin Türkiye’deki marka kullanım haklarına sahip tek distribütörü Panaroma’yı bünyesine kattı. Bugün Verifone, globaldeki teknoloji ve Ar-Ge gücünü lokal platformda Panaroma Bilişim Teknolojileri’nin tecrübesiyle harmanlayarak onaylı V660p-A ECR yeni nesil yazar kasa çözümüyle farklı segmentteki mükelleflerin beklentilerini karşılıyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala