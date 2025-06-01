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1. Lig'e yükselen son takım belli oldu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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1. Lig&#039;e yükselen son takım belli oldu!
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nesine 2. Lig play-off finalinde Artı Değer Vanspor, Batman Petrolspor'u penaltılar sonucu 5-4 yenerek Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

Karşılaşmanın ilk 90 dakikasında gol olmayınca maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca maç penaltılara kaldı.

Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Artı Değer Vanspor Trendyol 1. Lig'e çıktı.

1. Lig'e yükselen son takım belli oldu! - 1. Resim

Karşılaşmayı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da tribünden izledi. Öte yandan Bakan Şimşek maç öncesi Kayseri Valiliğini ziyaret etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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