1. Lig'e yükselen son takım belli oldu!

Nesine 2. Lig play-off finalinde Artı Değer Vanspor, Batman Petrolspor'u penaltılar sonucu 5-4 yenerek Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

Karşılaşmanın ilk 90 dakikasında gol olmayınca maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca maç penaltılara kaldı.

Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Artı Değer Vanspor Trendyol 1. Lig'e çıktı.

Karşılaşmayı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da tribünden izledi. Öte yandan Bakan Şimşek maç öncesi Kayseri Valiliğini ziyaret etti.