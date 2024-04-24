137,9 Kilometrelik Marmaris-Bodrum etabını Tobias Andresen kazandı!

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun 137,9 kilometrelik Marmaris-Bodrum etabını DSM Firmeneich takımından Tobias Andresen 3 saat 29 dakika 42 saniye ile kazandı

Antalya-Antalya etabı ile başlayan Tur'da bugüne kadar Turkuaz mayo üç kez el değiştirdi. Etap boyunca mayo taşıyan sporcular ise şekilde oluştu.

Turkuaz Mayo (Genel Ferdi Klasman Birincisi) Giovanni Lonardi (Polti-Kometa) Spor-Toto sponsorluğunda

Kırmızı Mayo (Dağların Kralı) Samet Bulut (Beykoz Belediyespor) Türk Hava Yolları sponsorluğunda

Yeşil Mayo (Sprint Mayosu) Max Kanter (Astana) Mosso Sponsorluğunda

Beyaz Mayo Vinzent Dorn (Bike Aid) Türkiye Güzellikleri Mayosu

KAÇIŞLAR ÇABUK BAŞLADI

10. kilometre geçilirken beş sporcu atak yaptılar ancak uzun süre gidemeden pelotona yakalandılar. 20. kilometrede bu kez altı bisikletçi bir kaçış grubu oluşturdu. James Whelan (Q36.5), Calum Johnston (Caja Rual), Manuele Tarazzi (Bardiani), Owen Geleijn (TDT Unibet), Gianni Marchand (Tartelotto, Petros Mengs (Beykoz Belediyespor), kaçış grubu pelotonun 40 saniye önde pedal basıyor.

Kırmızı Mayo'nun sahibi Samet Bulut ile aynı mayo için mücadele veren Vinzent Dorn kaçan altılı grubu yakalamak için büyük mücadele verdikten sonra yakalamayı başardılar. Peloton ile kaçış grubu arasındaki zaman farkı 2 dakika 15 saniyeye çıktı. 50. kilometrede zaman farkı 2 dakika 50 saniye olarak verildi. Bu arada Sakarya Büyükşehir Belediyespor Takımı'ndan Emre Yüce yarışı bıraktı.

TIRMANIŞ PRİM KAPISI SONUÇLARI

Etabın 61,5'inci kilometresinde ilk tırmanış prim kapısı geçildi. Üçüncü kategoriden puan veren prim kapısından ilk üç içinde şu sporcular geçti:

Vinzent Dorn (Bike Aid) Petros Mengs (Beykoz Belediyespor) Samet Bulut (Beykoz Belediyepor)

Samet, çekiştiği rakibi Vinzent'in altına düştü. Gözler etabın ikinci tırmanış kapısına çevrildi. Ne yazık ki ikinci tırmanış kapısında da Samet gerekli puanları alamadı ve Kırmızı Mayodan düştü. Büyük ihtimalle Bike Aid sporcusu Vinzent Dorn Kırmızı Mayo'nun da sahibi olacak.

SPRİNT PRİM KAPISI SONUÇLRI

James Whelan (Q36.5) Owen Geleijn (TDT-Unibet) Manuele Tarozzi (Bardiani)

İKİNCİ TIRMANIŞ PRİM KAPISI SONUÇLARI

Vinzent Dorn (Bike Aid) James Whelan (Q36.5) Calum Johnston (Caja Rual) Manuele Tarozzi (Bardiani)

TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ PRİM KAPISI SONUÇLARI

Vinzent Dorn (Bike Aid) James Whelan (Q36.5) Calum Johnston (Caja Rual)

ETABA ŞİDDETLİ RÜZGAR DAMGASINI VURDU

Saat 12.45’te verilen startla 168 bisikletçi Bodrum için yola çıktı. Yarış Direktörü Mutlu Erçevik start öncesi sert rüzgarın yarışın dengelerini değiştireceğini söyledi.

Pelotonda bölünmelere neden olacak sert rüzgar özellikle Yatağan bölgesinde sporculara epey zor anlar yaşattı. Bu nedenle bugün sprint finişinin beklenmediği de belirtildi. Çok teknik olan iniş ve çıkışlarda bisikletçileri bu etapta zorlayan faktörler arasındaydı.

4. ETAP SONUNDA MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Genel klasman liderine verilen Spor Toto sponsorluğundaki Turkuaz Mayo’yu DSM-firmenich takımından Tobias Lund Andresen elde etti. Belçikalı sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu giydirdi.

Puan klasmanı liderine verilen Mosso sponsorluğundaki Yeşil Mayo'yu Polti Kometa Takımından Giovanni Lonardi elde etti. Sporcuya mayosunu Cumhurbaşkanlığı Raporatörü Baki İlgün giydirdi.

Dağların Kralı klasmanı liderine verilen Turkish Airlines Kırmızı Mayo’yu Bike Aid takımından Vinzent Dorn kazandı. Sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz takdim etti.

Türkiye Güzellikleri klasmanı liderine verilen goturkiye.com sponsorluğundaki Beyaz Mayoyu Bike Aid takımından Vinzent Dorn kazandı. Sporcuya mayosunu Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve Muğla İl Jandarma Komutanı Yenalmaz giydirdiler.

YENİ MAYOLAR ŞU SPORCULAR ARASINDA DAĞILDI

Etap sonrası mayolar şu sporcular arasında dağıldı. Türkiye Güzellikleri ve Dağların Kralı Mayosu Vinzent Dorn'a geçti. Yeşil Mayo Giovanni Lonardi'de kaldı. Turkuaz Mayo yine el değiştirdi ve Tobias Andresen'e geçti.