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17 yaşındaki genç sporcu aniden yere yığıldı! Nöbet geçirdi, hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: AFP
- Güncelleme:
17 yaşındaki genç sporcu aniden yere yığıldı! Nöbet geçirdi, hayatını kaybetti
Kalp Krizi, Haber

Spor Haberleri  / AFP

Endonezya'da düzenlenen Asya Şampiyonası sırasında kortta aniden yere yığılarak nöbet geçiren 17 yaşındaki Çinli badminton oyuncusu hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Yogyakarta eyaletinde düzenlenen Asya Şampiyonasında 17 yaşındaki Çinli oyuncu Jizhe Zhang maç esnasında aniden yere yığılarak nöbet geçirdi.

Genç sporcunun hem rakibi hem de kortta bulunanlar önce ne yapacağını şaşırdı, ardından badminton yetkilileri, Zhang'a kortta tıbbi müdahalede bulunduğunu ve ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Sonrasında yapılan açıklamada 17 yaşındaki Çinli badminton oyuncusunun hayatını kaybettiği duyuruldu.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Endonezya Badminton Derneği Sözcüsü Broto Happy, düzenlediği basın toplantısında, "Mağdurun her iki hastanedeki muayene ve tedavisinin sonucu aynıydı; mağdurun ani kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı" dedi.

Yogyakarta'daki badminton oyuncuları ve yetkilileri, çeyrek finallerden önce kortta Zhang'a bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak saygılarını sundu.

17 yaşındaki genç sporcu aniden yere yığıldı! Nöbet geçirdi, hayatını kaybetti - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: AFP
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