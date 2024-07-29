2024 Paris Olimpiyatları'nda ilk madalya Klasik Yay Erkek Milli Takımı'ndan geldi
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Erkek Okçuluk Milli Takımımız, üçüncülük maçında Çin'i mağlup ederek bronz madalya kazandı ve Türkiye'nin Paris2024'teki ilk madalyasını getirdi.
Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım, Li Zhongyuan, Wang Yan ve Kao Wenchao'nun temsil ettiği Çin ile karşılaştı.
KLASİK YAYDA İLK MADALYA
Milliler, setlerde rakibine 6-2 üstünlük kurdu ve Türkiye'ye Paris 2024'te ilk madalyasını getirdi. Ayrıca Türkiye, Olimpiyat tarihinde klasik yayda ilk madalyasını kazandı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi