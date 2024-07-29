2024 Paris Olimpiyatları'nda ilk madalya Klasik Yay Erkek Milli Takımı'ndan geldi

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Temmuz 2024 18:13 - Güncelleme: 29 Temmuz 2024 18:24 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Erkek Okçuluk Milli Takımımız, üçüncülük maçında Çin'i mağlup ederek bronz madalya kazandı ve Türkiye'nin Paris2024'teki ilk madalyasını getirdi.