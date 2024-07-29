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Haberler > Spor > 2024 Paris Olimpiyatları'nda ilk madalya Klasik Yay Erkek Milli Takımı'ndan geldi

2024 Paris Olimpiyatları'nda ilk madalya Klasik Yay Erkek Milli Takımı'ndan geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2024 Paris Olimpiyatları&#039;nda ilk madalya Klasik Yay Erkek Milli Takımı&#039;ndan geldi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Erkek Okçuluk Milli Takımımız, üçüncülük maçında Çin'i mağlup ederek bronz madalya kazandı ve Türkiye'nin Paris2024'teki ilk madalyasını getirdi.

Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım, Li Zhongyuan, Wang Yan ve Kao Wenchao'nun temsil ettiği Çin ile karşılaştı.

KLASİK YAYDA İLK MADALYA

Milliler, setlerde rakibine 6-2 üstünlük kurdu ve Türkiye'ye Paris 2024'te ilk madalyasını getirdi. Ayrıca Türkiye, Olimpiyat tarihinde klasik yayda ilk madalyasını kazandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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